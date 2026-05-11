Se uno studente entra in ritardo segnatelo sempre sul registro

Di11 maggio 2026
Se uno studente entra in ritardo, anche di pochi minuti, segnatelo sempre sul registro. Il consiglio dell’Avvocato De Martino.
Nel corso della trasmissione Diritto in cattedra condotta da Francesco Bunetto, l’avvocato Alessandro De Martino ha chiarito anche un tema molto frequente nella quotidianità scolastica: la gestione dei ritardi degli studenti e le responsabilità collegate all’obbligo di vigilanza.
Il primo punto sottolineato dall’avvocato riguarda l’assenza di una disciplina unica nazionale: “non c’è una norma nazionale che indichi come vanno gestiti i ritardi in ingresso”. Ogni scuola, infatti, stabilisce regole e procedure attraverso il proprio regolamento interno, approvato dagli organi collegiali.
Quando la responsabilità passa alla scuola
Il principio giuridico fondamentale, però, è un altro: la responsabilità della scuola scatta solo quando lo studente entra materialmente nell’edificio scolastico.
De Martino lo spiega chiaramente: “non c’è alcuna responsabilità fino a quando il ragazzo non entra materialmente all’interno della scuola”. Fino a quel momento, infatti, la vigilanza resta in capo alla famiglia. Solo con l’ingresso nell’istituto “la responsabilità si trasferisce dall’ambito familiare all’amministrazione scolastica”.
L’importanza di annotare il ritardo
Proprio per questo motivo, l’avvocato consiglia ai docenti di annotare sempre i ritardi sul registro elettronico. Si tratta di una tutela importante, soprattutto nei casi in cui la famiglia non sia a conoscenza dell’ingresso posticipato dello studente.
“È sempre bene che il docente annoti il ritardo”, osserva De Martino, perché in caso di problemi sarà possibile dimostrare con precisione che “fino a quell’orario specifico non c’era obbligo di vigilanza” da parte della scuola.
Regolamenti interni decisivi
Per tutto il resto, giustificazioni, modalità di ingresso, autorizzazioni, valgono le regole stabilite dai singoli istituti. “Sono tutte questioni delegate ai regolamenti d’istituto”, ricorda l’avvocato.Se uno studente entra in ritardo segnatelo sempre sul registro ultima modifica: 2026-05-11T16:47:32+02:00 da