di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 15.11.2025.

I sei giorni di ferie richiesti dai docenti durante l’anno scolastico di fatto sono in anticipo delle ferie estive: se presi alle stesse condizioni dei tre giorni di permesso per motivi personali e familiari di fatto diventano un diritto.

A ricordarlo alla ‘Tecnica della Scuola’ è Vito Carlo Castellana, coordinatore della Gilda degli Insegnanti.

“È chiaro – spiega il sindacalista – che come in tutte le situazioni ci vuole il buon senso: se nello stesso giorno, ad esempio a cavallo di un ‘ponte’, c’è una richiesta massiccia è chiaro che sono da salvaguardare le esigenze della scuola, quindi ci vorrà una organizzazione da parte del dirigente per eventualmente organizzare il servizio in maniera tale che si vada a coniugare il diritto dell’insegnante con la funzionalità della scuola.

Quindi va ricordato che i giorni di permesso e di ferie vengono chiesti per una reale necessità.

Detto che la categoria degli insegnanti e del personale ATA è la meno assenteista del pubblico impiego, il contratto dice che il motivo di richiesta dei giorni di permesso e sei di ferie durante l’anno scolastico vanno certificati o autocertificati, ma il motivo può essere anche il più semplice: anche quello di dovere riparare la lavatrice a casa o andare in crociera.

Il dirigente scolastico – conclude Castellana – ne prende atto, senza potere sindacare, stop”.

Sei giorni di ferie e tre di permesso durante l’anno

