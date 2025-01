Servizio Civile Universale, la nota del MIM

di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 20.1.202

Servizio Civile Universale, una scelta volta alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana. Benefici per gli operatori volontari e ambiti di intervento.

Fino alle ore 14:00 del 18 febbraio 2025 è possibile presentare domanda per partecipare alla selezione di 62.549 operatori volontari. I candidati saranno impiegati in progetti di Servizio Civile Universale promossi dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Dettagli sui progetti

Progetti in Italia :

Saranno coinvolti 61.166 operatori volontari in 2.324 progetti , suddivisi in 386 programmi di intervento .

: Saranno coinvolti in , suddivisi in . Progetti all’estero:

Sono previsti 1.383 operatori volontari per 184 progetti, afferenti a 34 programmi di intervento.

Dopo la chiusura del bando, si svolgeranno le selezioni. I progetti inizieranno tra fine maggio/giugno e settembre 2025.

Impegno richiesto e opportunità per i giovani

Gli operatori volontari dedicheranno 25 ore settimanali al servizio. L’iniziativa è aperta a giovani di età compresa tra 18 e 28 anni, offrendo loro la possibilità di:

Contribuire al bene della comunità e del territorio;

Promuovere l’educazione, la pace tra i popoli e i valori della Repubblica italiana;

Sviluppare competenze pratiche e conoscenze utili anche in ambito lavorativo.

Benefici per gli operatori volontari

Riconoscimento dei crediti formativi in ambito scolastico o professionale;

in ambito scolastico o professionale; Riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici, come stabilito dalla Legge n. 74/2023.

Ambiti di intervento

I progetti riguardano i seguenti settori:

Assistenza ;

; Protezione civile ;

; Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana ;

; Patrimonio storico, artistico e culturale ;

; Educazione, promozione culturale e sportiva ;

; Agricoltura in zone di montagna, agricoltura sociale e biodiversità ;

; Promozione della pace, della non violenza e dei diritti umani, oltre a cooperazione allo sviluppo e sostegno alle comunità italiane all’estero.

Come candidarsi

Il bando è consultabile al link:

https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/.

Per partecipare, gli aspiranti devono presentare domanda attraverso la piattaforma DOL, accessibile da PC, tablet e smartphone, al seguente indirizzo:

https://domandaonline.serviziocivile.it.

Invito alla diffusione

Considerata l’importanza dell’iniziativa, il MIM invita a dare la massima visibilità alla nota presso le istituzioni scolastiche.

LA NOTA

