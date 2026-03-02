di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 1.3.2026.

FAQ 40 del MIM su EEEM: il servizio prestato su motoria alla primaria

nelle GPS è calcolato aspecifico per altri insegnamenti.

Una docente X laureata in Scienze motorie ha prestato servizio nel 2024/2025 alla scuola primaria nella classe di concorso EEEM, quindi insegnamento di motoria per la primaria. La docente X ci chiede quanti punti avrà nelle GPS per il servizio prestato in EEEM per gli insegnamenti in cui è inserita. Ci fa presente anche che è inserita in prima fascia per A048 e A049 (TAB 3) avendo conseguito l’abilitazione e in EEEM (TAB 1) avendo superato il concorso ordinario per l’insegnamento dell’educazione motoria alla primaria.

FAQ 40 del MIM su EEEM

Il servizio prestato con il possesso di laurea in Scienze motorie a decorrere dall’a.s. 2022/23 – anno in cui è stata introdotta la classe di concorso “Scienze motorie e sportive nella scuola primaria” – sarà valutato come specifico se prestato su Educazione Motoria nella scuola primaria ed aspecifico su tutte le altre graduatorie, ivi comprese quelle di Scienze motorie nella scuola secondaria di I e II grado e nelle graduatorie di posto comune della Scuola Primaria (in quest’ultimo caso limitatamente ai docenti in possesso del titolo di accesso ai posti comuni di Scuola Primaria).

Risposta al quesito

La docente X inserita in prima fascia GPS (TAB 1) solo per EEEM e in prima fascia GPS (TAB 3) per le classi di concorso AM48 e AS48, definite dalla classe di concorso A-48 secondo il DM 255/2023, avendo svolto un servizio per l’anno scolastico 2024/2025 in EEEM, riceverà 12 punti di servizio specifico per la classe di concorso EEEM, automaticamente il sistema calcolerà un punteggio di 6 punti, come servizio aspecifico, nelle classi di concorso AM48 e AS48.

Servizio prestato in motoria alla primaria

