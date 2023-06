Anche se difficile, bocciare un alunno alle scuole medie è possibile. Si può essere bocciati agli esami di terza media se non ci sono le condizioni per la promozione. Ecco quali sono.

L’esame di terza media è un esame e come tale può non essere superato. Un esito negativo delle prove scritte e del colloquio orale, unito a condizioni sfavorevoli già presenti in fase di ammissione, possono comportare la bocciatura.

L’esame di terza media è costituito da una prima prova scritta sulle competenze di italiano, una seconda prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche e una prova scritta di lingue, si conclude il calendario di esami con un colloquio orale che serve a accertare competenze ampie su diversi argomenti ed altre attività di educazione civic, cittadinanza e costituzione.

In caso di non idoneità al passaggio alle scuole secondarie di secondo grado la commissione può decidere per la bocciatura dello o della studente. Si tratta di un fatto raro, sotto al’1%, ma è possibile che accada.

In che caso si può bocciare agli esami di terza media?

Essere ammessi all’esame di terza media non implica superare l’esame finale e quindi superare l’anno, soprattutto se la media dei voti dello studente è bassa. Il consiglio di classe può decidere di far accedere all’esame di terza media uno studente anche in presenza di alcune insufficienze lievi e dare a questo la possibilità di farsi valere durante gli esami.

L’esame di terza media si intende superato con il raggiungimento della sufficienza, ovvero di 6 punti su 10.

Come si calcola il voto degli esami di terza media?

Il voto dell’esame di terza media tieni conto anche di diverse valutazioni. Il voto di terza media è infatti composto dal voto di ammissione e la media dei voti delle prove, quella di italiano, matematica, lingue e della prova orale. La media tra il voto del mission e la media delle prove degli esami equivale al voto finale.

Per esempio:

voto di ammissione: 8

voto della prova d’italiano: 6

voto della prova di matematica: 7

voto della prova di lingue: 6

voto dell’orale: 7

Il calcolo della media è il seguente: 8+(6+7+6+7)/2=7,25

Quante volte si può essere bocciati in terza media?

Essere bocciati agli esami di terza media è un avvenimento possibile, ma poco usato. Si tratta di un fatto estremamente raro: circa il 2% degli alunni italiani non viene ammesso agli scrutini e lo 0,5% non passa gli esami finali.

La pandemia ha reso questi dati ancora più bassi, anche se il ritorno alla modalità classica di lezioni ed esami non è stata semplice da affrontare per tutti gli studenti. Infatti solo nel Lazio 500 studenti non sono stati ammessi e non faranno l’esame.

Esame di terza media 2023: come si svolgerà?

L’esame di terza media 2023 si compone di prove scritte e un orale. Nello specifico:

la prova scritta di italiano si divide in tre tracce: testo narrativo o descrittivo, testo argomentativo, sintesi e comprensione del testo;

la prova scritta di matematica prevede la risoluzione di problemi di geometria, statistica, equazioni di primo grado e scienze;

la prova di lingue prevede possibili tracce di comprensione del testo, un questionario, sintesi di un documento o produzione di un dialogo;

l’esame orale prevede l’esposizione della tesina, cioè di un percorso multidisciplinare che tocca tutte le materie d’esame.

