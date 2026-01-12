Sicurezza, più di 16 mila classi fuori norma

Tuttoscuola, 12.1.2025.

Oltre 16 mila classi superano i limiti dell’indice di deflusso antincendio. Ospitano 450mila alunni.

La tragedia dell’incendio del locale di Crans Montana (Svizzera) che ha provocato quaranta morti e oltre un centinaio di feriti, ha messo in luce, tra l’altro, una possibile grave falla della sicurezza, dovuta, a quanto sembra, alla disponibilità di una sola via d’uscita dal locale, che ha reso pressoché impraticabile il normale deflusso.

Eventi così drammatici ricordano che il livello di attenzione deve essere tenuto sempre alto e che in qualsiasi contesto vanno verificate le condizioni in termini di sicurezza e di conformità alle norme.

In Italia le norme antincendio per i locali pubblici prevedono precise regole per il deflusso, regole che riguardano anche gli edifici scolastici.

In particolare, la questione dell’affollamento delle aule scolastiche e del deflusso dalle stesse in caso di emergenza (incendio o terremoto) è disciplinata dalle norme antincendio che all’art. 5.0 del decreto ministeriale 26 agosto 1992 prevedono che nelle aule scolastiche di tutte le scuole statali e paritarie il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in 26 persone/aula.

Ovviamente l’indice, indipendentemente dal numero delle persone presenti nell’aula, si riferisce alle situazioni, pressoché generalizzate, di aule con una sola porta di uscita.

In base a quell’indice e soltanto ai fini delle norme antincendio per il deflusso in caso di emergenza, nell’aula dovrebbero esserci fino ad un massimo di 25 alunni più l’insegnante oppure un massimo di 24 alunni se oltre all’insegnante di classe sia presente anche il docente di sostegno.

E’ realmente così? Tuttoscuola ha analizzato i dati.

Nelle scuole statali e paritarie dell’anno scolastico 2023-24, secondo gli ultimi dati pubblicati sul Portale unico del MIM, le classi con oltre 25 alunni erano 16.645 (12.593 classi di scuole statali e 4.052 di scuole paritarie) su un totale di 409.849 classi statali e paritarie, pari al 4%, che si troverebbero, pertanto, in situazione non conforme alla norma antincendio secondo l’indice di deflusso previsto (25 alunni + l’insegnante).

In quelle 16.645 classi vivono 450.492 alunni. A meno che in quelle aule non vi sia più di una porta di uscita, trascorrono un migliaio di ore all’anno in ambienti in cui non è rispettato l’indice di deflusso previsto dalla legge.

A seguire i dati per grado di scuola. Nelle scuole statali e paritarie dell’infanzia sono complessivamente 3.235 le sezioni con un numero di bambini superiore a 25; nelle scuole primarie sono in tutto 1.863. Questa la situazione delle scuole secondarie: nel primo grado sono 2.237 classi e nel secondo grado sono ben 9.310 le classi con un numero di alunni superiore a 25 (cosiddette “classi pollaio”).

In queste situazioni vi sono responsabilità del dirigente scolasticonella sua veste di datore di lavoro?

“Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in 26 persone/aula. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l’indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell’attività” (decreto ministero interno 26.8.1992 – Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica).

