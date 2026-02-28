di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 27.2.2026.

Domanda GPS 2026 e il simulatore di punteggio: ecco perché conta solo la verifica di scuole e uffici territoriali.

La questione riguardante il simulatore di punteggio per le domande GPS è di grande importanza per gli aspiranti, poiché spesso viene erroneamente considerato come una certificazione del proprio punteggio, a tutti gli effetti.

Tuttavia, i chiarimenti forniti durante gli incontri tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e i sindacati sottolineano una realtà ben diversa.

Punteggio nelle domande GPS, il simulatore non può essere considerato come qualcosa di ufficiale: ecco perché

Ecco i motivi per cui i risultati del simulatore di punteggio GPS non possono essere considerati certificazioni ufficiali:

il simulatore è uno strumento messo a disposizione dei candidati solo per fornire un quadro generale e preventivo della loro posizione. Non ha la funzione di certificare ufficialmente il diritto a un determinato punteggio; Vaglio e validazione dell’amministrazione: il punteggio visualizzato nel simulatore deve essere sempre vagliato e validato dall’amministrazione competente. La simulazione non sostituisce in alcun modo l’istruttoria ufficiale dei titoli dichiarati;

il punteggio visualizzato nel simulatore deve essere sempre vagliato e validato dall’amministrazione competente. La simulazione non sostituisce in alcun modo l’istruttoria ufficiale dei titoli dichiarati; Ruolo delle scuole nella convalida: la vera convalida dei punteggi avviene in una fase successiva: è infatti il primo istituto scolastico che conferisce una supplenza a dover procedere al controllo e alla convalida definitiva dei titoli e del punteggio assegnato;

la vera convalida dei punteggi avviene in una fase successiva: è infatti il primo istituto scolastico che conferisce una supplenza a dover procedere al controllo e alla convalida definitiva dei titoli e del punteggio assegnato; Presenza di bug tecnici: è stato segnalato che il simulatore non sempre funziona correttamente, mostrando talvolta solo il punteggio totale e non i parziali. Sebbene il Ministero abbia assicurato controlli per sanare questi malfunzionamenti, questi errori tecnici confermano l’inaffidabilità del simulatore come prova ufficiale;

è stato segnalato che il simulatore non sempre funziona correttamente, mostrando talvolta solo il punteggio totale e non i parziali. Sebbene il Ministero abbia assicurato controlli per sanare questi malfunzionamenti, questi errori tecnici confermano l’inaffidabilità del simulatore come prova ufficiale; Prevalenza della corretta registrazione: ciò che conta realmente ai fini del punteggio non è l’esito della simulazione, ma la corretta registrazione del titolo culturale o di servizio nella domanda. Se un titolo è inserito correttamente secondo le tabelle ministeriali, esso sarà oggetto di punteggio anche se il simulatore dovesse fallire nel visualizzarlo correttamente.

In sintesi, il simulatore va inteso come una “proiezione” personale e non come un atto amministrativo; il punteggio definitivo sarà solo quello risultante dalla verifica degli uffici territoriali e delle scuole al momento dell’assegnazione dell’incarico.

