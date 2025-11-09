ConcorsoInsegnanti Autore: - 09 Novembre 2025 / 05 : 32
Simulazione concorso docenti PNRR 3, le tracce delle prove svolte negli anni passati

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 7.11.2025.

Come affrontare le prove. Tutte le date.

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato sui siti dedicati le tracce delle prove scritte degli anni passati.

Tutte le date

Le prove scritte, secondo quanto riportato da un avviso del 5 novembre del Mim, per quanto riguarda infanzia e primaria, si terranno il 27 novembre. I candidati del concorso per la scuola secondaria dovranno invece sostenere le prove scritte nei giorni 1, 2, 4 e 5 dicembre.

Infanzia e Primaria: date prove scritte 27 novembre

Le operazioni di identificazione avranno inizio dalle ore 8:00 per il turno mattutino e dalle ore 13:30 per il turno pomeridiano. Lo svolgimento delle prove è previsto dalle ore 9.00 alle ore 10.40 per il turno mattutino e dalle ore 14.30 alle ore 16.10 per il turno pomeridiano.

Secondaria di I e II grado: date prove scritte 1, 2, 4 e 5 dicembre

Le operazioni di identificazione avranno inizio dalle ore 8:00 per il turno mattutino e dalle ore 13:30 per il turno pomeridiano. Lo svolgimento delle prove è previsto dalle ore 9.00 alle ore 10.40 per il turno mattutino e dalle ore 14.30 alle ore 16.10 per il turno pomeridiano.

.

Riteniamo utile riproporle, ai fini della preparazione del prossimo concorso PNRR 2025. Il concorso prevede un contingente di assunzioni da effettuare in un triennio 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, nello specifico 30.759 posti per la scuola secondaria e 27.376 posti per la primaria/infanzia, comprensivi sia dei posti comuni che di quelli di sostegno.

Tracce prove scritte infanzia e primaria

Tracce prove scritte secondaria di I e II grado

