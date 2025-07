San Donà di Piave, 17.7.2025.

Consulenza per l’inserimento in prima fascia della graduatoria permanente del Personale ATA.

Il giorno 31/07/2025 alle ore 10:00 in prima convocazione ed alle ore 16:00 in modalità da remoto – Google-Meet – , è convocata l’Assemblea Provinciale degli iscritti al Si.N.A.T.A.S. della Provincia di VENEZIA per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

• Elezione del segretario provinciale;

• Elezione dei membri della Direzione provinciale;

• Elezione del collegio provinciale dei probiviri;

• Elezione del collegio provinciale per il controllo dei conti;

• Elezione delegati al Congresso provinciale F.G.U.

( 1 ogni 50 iscritti o frazione superiore a 25)

Il link di partecipazione è : https://meet.google.com/xth-pvny-qee

SINATAS Venezia, assemblea provinciale il 31 luglio

