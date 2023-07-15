dalla Gilda degli insegnanti, 28.4.2026. Alunni con disabilità, Gilda: appello al governo per riforma che garantisca inclusione uniforme. Il commento del coordinatore nazionale Vito Carlo Castellana. La Federazione Gilda-Unams segue…
dalla Gilda degli insegnanti, 12.4.2026. Si aggiornino le tabelle ferme dal 2007. Il commento del coordinatore nazionale Vito Carlo Castellana. Anche quest’anno nulla sembra essere variato rispetto ai compensi previsti…
Attualità, Tutto Scuola, 30.4.2026 Effetto Elisa: il 40,3% degli adolescenti senta di stabilire legami emotivi quando si confida con una IA. In Parlamento una proposta di legge per “raffreddare” i rapporti…
dal blog di Gianfranco Scialpi, 2.5.2026. Valditara e il modello familistico della scuola. L’accostamento rivela l’idea di scuola del Ministro. Inaccettabile il ruolo di assistenti ai ragazzi, Valditara e il…
Rivista Studio, 28.4.2026. Dopo anni di digitalizzazione, la Svezia reintrodurrà carta e penna nelle scuole per contrastare il crescente analfabetismo di ritorno degli studenti. La Svezia ha deciso di reintrodurre…
di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 2.5.2026. Le modalità attraverso cui consultare il punteggio ricoperto nelle Gps e nelle GI una volta pubblicate le graduatorie. Le assunzioni da GPS sostegno prima fascia rappresentano,…
di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 2.5.2026. Docenti primaria soprannumerari su posto lingua, devono confluire su graduatoria posto comune. Perdenti posto primaria solo da posto comune. Una docente X…
di Daniela Rinaldi, Orizzonte Scuola, 30.04.2026 Cosa significa trasferimento d’ufficio per i docenti perdenti posto: normativa, ordine di assegnazione della nuova sede, tipologia di posti e cattedre coinvolte Dopo la…
Roars, 1.5.2026. Più potere all’Associazione Nazionale Presidi. Buon primo maggio agli insegnanti. E grazie al sindacato dei dirigenti (ANP), che ci ricorda sempre con parole semplici come stanno le cose….
di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 1.5.2026. Mobilità condizionata per perdenti posto, la prima preferenza non è la scuola di attuale titolarità. Le preferente provinciali e interprovinciali. Una docente…
di Gianna Placidi, Informazione scuola, 30.4.2026. Poche novità per gli statali su TFR, contratti e salari. Gli effetti delle disposizioni appaiono limitati e, in alcuni casi, puramente teorici. Molte le…
di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 30.4.2026. Elenchi regionali 2026/2027:.Requisiti specifici e generali, modalità di presentazione della domanda. Ordine cronologico dei bandi concorsuali Una delle domande più frequenti sugli…
Sinergie di scuola, 29.4.2026. Pubblicato il decreto con la tabella di corrispondenza delle classi di concorso accorpate. Requisiti, criteri di graduazione e assunzioni. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha…
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