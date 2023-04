dal blog di Gianfranco Scialpi, 2.4.2023.

Smartphone sequestrato ad allieva. Il giudice archivia il caso. Il problema educativo resta ai genitori-paracadute

Smartphone sequestrato ad allieva. L’ottima decisione del giudice

Smartphone sequestrato ad allieva. Qualche giorno fa ho scritto un contributo sulla vicenda ripresa da Lunanotizie “Un’ alunna di quarta elementare stava filmando la lezione di nascosto, per questo la docente le ha tolto il cellulare, ma all’interno ha trovato video a sfondo erotico. Ha quindi consegnato il telefono alla dirigente e presentato una denuncia alla Polizia Postale. E’ quanto accaduto nel 2021 in una scuola del capoluogo quando la ragazzina ha deciso si portare in classe il telefono per riprendere la lezione. Quando la maestra se n’è accorta ha provveduto a togliere il cellulare e controllando ha trovato i video non idonei a una bambina di 9 anni. L’iniziativa non è piaciuta ai genitori della bambina che hanno denunciato la maestra per violenza privata.

Nel contributo ho messo in rilievo la non facile decisione del giudice, divisa tra il diritto e il pedagogico. La rapidità della decisione smentisce la personale percezione.

Ne dà notizia latinatoday.it “Si è chiuso con un provvedimento di archiviazione il procedimento a carico di una maestra di Latina indagata per violenza privata e abuso di ufficio per avere sequestrato il cellulare di una sua allieva di quarta elementare.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha infatti deciso di non procedere nei confronti dell’insegnante che era stata denunciata dai genitori della bambina: la maestra aveva infatti sorpreso la piccola con il dispositivo in classe e aveva scoperto all’interno alcune immagini a sfondo erotico tanto da segnalare la circostanza al dirigente scolastico. Il comportamento dell’insegnante non era piaciuto ai genitori della bambina che l’avevano denunciata facendola iscrivere nel registro degli indagati per abuso d’ufficio e violenza privata”

Breve riflessione

Ottima la decisione del giudice. Ovviamente si è mosso all’interno del contesto normativo. I riferimenti sono la Direttiva Fioroni del 2007 e la recente circolare fotocopia del Ministo Valditara (19 dicembre 2023). Ha ritenuto prevalente il divieto d’uso del dispositivo se non per uso didattico, rispetto all’ipotetica violazione della privacy. Ovviamente l’utilizzo richiede la preventiva autorizzazione da parte del docente che evidentemente non è avvenuta. Se controllo c’é stato, questo è stato ritenuto congruo con il ruolo di docente-educatore. Probabilmente i genitori attribuiscono un’altra funzione ai docenti. Comunque il caso conferma quanto è profonda la frattura educativa tra la scuola e la famiglia.

Spenti i riflettori sulla vicenda resta il grande problema afferente la responsabilità genitoriale.

Le domande alle quali dovranno rispondere sono le seguenti domande: Cosa ha spinto nostra figlia a salvare e tenere nascosti a noi i video hard? Come possiamo rimediare?

Era meglio soprassedere sulla denuncia e preoccuparsi di attivarsi al riguardo, ringraziando ovviamente la scuola per l’avviso. Probabilmente hanno preferito ricoprire la funzione di paracadute o cuscino che tutto appiana e asfalta, rendendo la vita della figlia priva di ostacoli, difficoltà, che rimandano all’esperienza del limite. Gli esempi sono diversi: ricorsi al T.A.R, per una bocciatura o una bassa valutazione…..

La vita, però restituisce indietro tutta la sua complessità. Quando questa incontra prima o poi il figlio coccolato sono problemi seri per quest’ultimo.

