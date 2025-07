Sostegno, calendario e sedi dei percorsi INDIRE

di Lara Sardi, Scuola in Forma, 2.7.2025.

Ipotesi calendario INDIRE per i corsi sostegno art. 6 e 7, sedi d’esame e formazione delle graduatorie.

Come sappiamo, l’INDIRE ha pubblicato i bandi per i corsi sostegno INDIRE previsti dal DL 71/2024, sia per i docenti con titolo estero in corso di riconoscimento sia per i docenti con tre annualità di servizio su sostegno: ricordiamo che la scadenza è fissata per il prossimo 8 luglio. Dalle indicazioni diffuse da docenti dell’Istituto si può delineare un calendario di massima delle lezioni, che a quanto pare, dovrebbero iniziare già in queste mese.

Ipotesi calendario INDIRE per i corsi sostegno art. 6 e 7

Secondo quanto detto dalla professoressa Bruni durante una diretta di Orizzonte Scuola, il calendario delle lezioni INDIRE potrebbe essere strutturato nel modo seguente:

– Luglio: lezioni intensive già a partire dal 21 luglio, con lezioni anche durante la settimana

– Agosto: lezioni intensive con una pausa di circa una settimana intorno a Ferragosto

– Periodo scolastico: lezioni probabilmente solo nel fine settimana, forse tutto il giorno, per permettere la concomitanza con la scuola e il lavoro.

In merito ai corsi art. 7 ci potrebbe essere un ritardo nell’inizio delle lezioni,tenuto conto che le Università dovranno comunicare a INDIRE il numero di docenti che non hanno potuto accogliere. Come si evince, il calendario è molto intensivo, sopratutto durante i mesi estivi. Ricordiamo che ogni insegnamento e ogni laboratorio prevede un esame.

Sedi d’esame

Si prevedono sedi su tutto il territorio nazionale sia per gli esami intermedi, vale a dire dei singoli insegnamenti, sia per i laboratori, sia per l’esame finale (che si svolgerà entro il 31 dicembre, almeno relativamente al primo ciclo). Si sceglieranno tra le principali città italiane, del Nord, Centro, Sud e Isole.

Formazione graduatorie

Ricordiamo anche che l’Istituto elaborerà delle graduatorie per gestire le domande di iscrizione ai corsi sostegno INDIRE: il criterio seguito per i corsi art.7 sarà quello cronologico. Tuttavia, in merito l’Istituto ha precisato che “analizzando la norma, risulta evidente la previsione normativa secondo la quale tutti coloro che rimangono fuori dalle graduatorie delle università accederanno comunque ai corsi INDIRE”.

