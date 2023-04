dalla Gilda degli insegnanti, 26.4.2023.

L’istanza riguarda titoli di sostegno, metodi didattici differenziati, scioglimento della riserva per chi si abilita entro il 30 giugno

Per essere inseriti negli elenchi aggiuntivi di sostegno nelle graduatorie a esaurimento sarà possibile presentare le domande dal 15 giugno al 4 luglio 2023. Il termine è fissato dal decreto ministeriale numero 33 del 28 febbraio 2023 riguardante le operazioni annuali GaE.

L’istanza riguarda i titoli di sostegno e i metodi didattici differenziati, lo scioglimento della riserva per chi si abilita entro il 30 giugno nonché l’inserimento dei beneficiari delle riserve di legge.

Le domande di inclusione a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, di aggiornamento dei titoli di riserva, di inclusione negli elenchi del sostegno o negli elenchi relativi ai metodi didattici differenziati devono essere rivolte alla sede territoriale dell’Ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il biennio 2022/23 e 2023/24, secondo le tempistiche sopra indicate, esclusivamente in modalità telematica.

Le istruzioni tecniche verranno fornite con un avviso pubblicato nel sito internet del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

In allegato il testo del decreto ministeriale.