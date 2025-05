dalla Gilda degli insegnanti, 6.5.2025.

Sostegno, Gilda: udienza presso TAR il 21 maggio per ricorso su decreto continuità.

Errata la notizia data da alcuni organi di stampa.

“A differenza di quanto circola in rete e su alcuni organi di stampa, comunichiamo che non c’è stato alcun rigetto dell’istanza cautelare da parte del Tar che invece ha stabilito la data dell’udienza, che si terrà il 21 maggio 2025”.

E’ quanto afferma il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Vito Carlo Castellana, in merito all’istanza di sospensiva presentata insieme alla Flc-Cgil contro il decreto ministeriale n. 32 del 2025 che prevede la conferma del docente di sostegno a tempo determinato da parte delle famiglie, per l’a.s. 2025-26.

“Il prossimo 21 maggio – continua Castellana – sarà l’occasione per discutere in via cautelare il nostro ricorso, per una misura che rischia di legittimare una sorta di clientelismo. Ribadiamo con fermezza e lo faremo anche in quella sede, che il problema della continuità si può arginare trasformando le cattedre da organico di fatto ad organico di diritto”.

Così in una nota la Gilda degli Insegnanti

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sostegno, Gilda: udienza presso TAR il 21 maggio

ultima modifica: da