Sostegno INDIRE 2° ciclo, istruzioni utili

dalla Gilda degli insegnanti della Liguria, 15.3.2026.
Percorsi INDIRE di formazione destinati alla Specializzazione
per il sostegno didattico degli alunni con disabilità secondo ciclo, al via le iscrizioni: istruzioni utili.
Al via le iscrizioni ai Percorsi INDIRE di formazione destinati alla Specializzazione per il sostegno didattico degli alunni con disabilità.
I percorsi sono rivolti a due categorie di utenti:
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docenti che – in possesso di prescritto titolo di accesso – abbiano già maturato un servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti (Art. 6 del Decreto Legge 31 maggio 2024, n 71);
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docenti che abbiano completato un percorso formativo sul sostegno presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine (o altro organismo abilitato) e abbiano un procedimento di riconoscimento pendente oltre i termini di legge, oppure siano coinvolti in un contenzioso per mancata conclusione del procedimento stesso entro i termini di legge (Art. 7 del D.L. 31 maggio 2024, n. 71)
La domanda di partecipazione con INDIRE potrà essere presentata da venerdì 13 marzo, fino alle ore 13 del 20 marzo, attraverso la procedura online su https://tfa.indire.it/.
Per poter procedere con la domanda di iscrizione è necessario raggiungere il portale Studenti all’URL:
ATTENZIONE: NON UTILIZZARE UN INDIRIZZO EMAIL PEC
Al termine della procedura di registrazione, il sistema invia automaticamente un’email di conferma contenente il nome utente e un link da cliccare per attivare l’accesso al portale.
(NB: Nel caso di mancata ricezione dell’email, si consiglia di controllare sempre anche la cartella SPAM della propria casella di posta elettronica.)
Sarà possibile, a questo punto, procedere con il Login nell’area riservata per effettuare l’immatricolazione al percorso.
Una volta effettuato l’accesso al portale studenti, dal menu BANDI E IMMATRICOLAZIONI è necessario cliccare sul pulsante BANDO TFA SOSTEGNO INDIRE.
Nella videata successiva è necessario selezionare il bando a cui iscriversi, cliccando sul relativo pulsante.
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Dopo avere scelto la tipologia di bando, si accede all’elenco dei bandi disponibili fra cui sarà possibile scegliere quello a cui ci si vuole iscrivere.
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Per procedere con l’iscrizione al bando selezionato, è necessario cliccare sul pulsante “Compila domanda” a destra, nella riga corrispondente.
Sezione 1
Nella sezione 1 “Requisiti di accesso” devono essere inseriti i dati del titolo di accesso, selezionando una delle opzioni presenti a video;
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Una volta selezionato il titolo, si apre la maschera per l’inserimento dei dati necessari, con particolare attenzione al box “Dettaglio del requisito”, la cui compilazione è obbligatoria.
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Nella prima sottosezione “Eccedenze primo ciclo di formazione”, presente sotto il titolo di accesso, è possibile indicare se l’iscritto rientra nelle eccedenze del primo ciclo di formazione, secondo le casistiche previste ai sensi dell’art. 6 comma 3 del DM n. 75 del 24 aprile 2025.
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Selezionando l’apposito checkbox, comparirà il campo in cui inserire la denominazione dell’ateneo presso il quale era stata presentata la domanda nel primo ciclo.
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Se l’ateneo non risultasse nella lista automatica, selezionando il checkbox Ateneo non in elenco si potrà digitare manualmente il nominativo dell’ateneo (anche nel caso fosse Indire)
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Nella seconda sottosezione è possibile inserire i dettagli degli eventuali esami integrativi già sostenuti, cliccando sull’apposito pulsante “+” in basso a destra.
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Compilare la sezione inserendo i dati richiesti, se necessario, come indicato, inserire più righe sempre cliccando sull’apposito pulsante “+”.
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Nell’ultima sottosezione 1.1.1 – Titolo culturale congiunto è possibile inserire l’eventuale titolo congiunto, se previsto come titolo di accesso, inserire più righe sempre cliccando sull’apposito pulsante “+”.
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Una volta terminato l’inserimento dei dati, cliccare sul pulsante “Avanti”.
Sezione 2
Nella sezione 2 “Anzianità lavorativa” devono essere inseriti i dettagli dell’anzianità professionale pregressa; come nella precedente sezione, il primo inserimento si effettua cliccando sul pulsante “+” in basso a destra.
Sezione 3
Nella sezione 3 “Altre dichiarazioni e allegati” sono presenti tre dichiarazioni / allegati:
- 1) Effettuare l’upload di una copia in formato PDF del documento d’identità. ATTENZIONE: l’operazione è obbligatoria;
- 2) Upload della documentazione attestante la disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/1992, o un’invalidità pari o superiore al 66%. I candidati con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della Legge 104/1992 o con un’invalidità pari o superiore al 66%, sono totalmente esonerati dal pagamento della quota di iscrizione al corso, ad esclusione delle somme di euro 100,00 riferite ai diritti di segreteria per la presentazione della domanda di ammissione ed euro 16,00 relativi alla marca da bollo virtuale che dovranno essere regolarmente pagate. Per poter beneficiare dell’esenzione lo studente dovrà darne comunicazione all’indirizzo esoneri@indiretfa.it.
- 3) Upload del Voucher “Carta del Docente”. Per poter beneficiare del voucher, lo studente dovrà darne comunicazione all’indirizzo cartadeldocente@indiretfa.it, così da consentire le opportune verifiche e, conseguentemente, modificare l’importo delle tasse.
Sezione 4
Nella sezione 4 “Errori” si presentano eventuali errori o mancanze di dati riscontrati durante la procedura, come è visibile nello screenshot di esempio riportato sotto; per ogni singolo errore è possibile cliccare sul relativo pulsante “Modifica” per inviarlo alla sezione relativa al problema e, di conseguenza, inserire i dati mancanti per poter proseguire con la finalizzazione della domanda.
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Se invece tutti i dati sono stati inseriti correttamente, la sezione 4 è denominata “Invio della domanda firmata” ed è presente un link “Scarica la domanda da firmare”, su cui cliccare per scaricare la domanda in formato PDF, che deve essere firmata e ricaricata cliccando sul pulsante “Scegli file”; porre attenzione a firmare in ogni punto del documento in cui è richiesto di apporre la propria firma. Per finalizzare la procedura, cliccare sul pulsante “Avanti” in basso a destra.
Sezione 5
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Nella successiva sezione 5 “Verifica dei dati inseriti” vengono riepilogati tutti i dati inseriti durante la procedura, cliccare sul pulsante “Avanti” in basso a destra.
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Al termine viene restituita una videata di “Ricevuta” con il riepilogo dei dati di consegna della domanda, compreso il “Numero di invio”, che sarà il valore utilizzato per l’individuazione della propria domanda nella graduatoria, che sarà pubblicata secondo quanto comunicato. Cliccando sul pulsante “Pagamento” si verrà reindirizzati nella sezione “Tasse e contributi” per effettuare il pagamento della tassa di iscrizione, come indicato nel bando
ISTRUZIONI UFFICIALI DA INDIRE
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