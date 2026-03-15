Sostegno INDIRE 2° ciclo, istruzioni utili

Se invece tutti i dati sono stati inseriti correttamente, la sezione 4 è denominata “Invio della domanda firmata” ed è presente un link “Scarica la domanda da firmare”, su cui cliccare per scaricare la domanda in formato PDF, che deve essere firmata e ricaricata cliccando sul pulsante “Scegli file”; porre attenzione a firmare in ogni punto del documento in cui è richiesto di apporre la propria firma. Per finalizzare la procedura, cliccare sul pulsante “Avanti” in basso a destra.