di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 15.7.2025.

Sostegno Indire triennalisti, pubblicate le graduatorie. I posti disponibili

INDIRE ha pubblicato le graduatorie riferite all’avviso di selezione per l’ammissione ai Percorsi per docenti che abbiano già maturato almeno tre anni di servizio su posti di sostegno negli ultimi cinque anni, pubblicato con Decreto prot. n. 31134 del 25.06.2025.

Posti disponibili

Sono considerati ammessi ai corsi di formazione INDIRE tutti i candidati utilmente inseriti in graduatoria nel limite dei posti messi a disposizione:

Scuola dell’Infanzia: n. posti disponibili 1350;

Scuola primaria n. posti disponibili 2250;

Scuola secondaria di primo grado n. posti disponibili 1350;

Scuola secondaria di secondo grado n. posti disponibili 900.

Per tutti i candidati ammessi con riserva sono in corso i controlli amministrativi per verificare la corretta procedura di iscrizione. In caso di esito negativo sarà disposta la decadenza dalla graduatoria.

Pagamento di 600 euro

Tutti i candidati ammessi devono provvedere entro 5 giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione al versamento della quota di euro 600,00 pena la decadenza dalla graduatoria di merito.

Aggiornamento delle graduatorie

Con successivo provvedimento sarà disposto l’aggiornamento delle graduatorie e l’eventuale scorrimento delle medesime nei limiti del numero di posti disponibili su ogni ordine e grado scolastico.

Ricorsi

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Toscana), entro 60 giorni dalla pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

Avviso e graduatorie

