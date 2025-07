di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 3.7.2025.

Come sarà stilata la graduatoria? Cosa fare se non viene accolta la domanda? Entro quando bisogna iscriversi ai corsi?

Le FAQ corsi di specializzazione art.6 e 7 del D.L. n.71/2024

Si riferiscono ai percorsi su sostegno per triennalisti e ai percorsi per gli specializzati all’estero che rinunciano al riconoscimento del titolo.

Le riportiamo di seguito.

FAQ corsi di specializzazione art.6 del D.L. n. 71/2024

Quali sono i destinatari dei percorsi di specializzazione attivati ai sensi dell’Art. 6 del DL 31 maggio 2024, n. 71?

Accedono ai percorsi di formazione, relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato, docenti che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.

Cosa si intende per anno di servizio prestato nell’anno scolastico?

Si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni in un anno scolastico oppure prestato continuativamente dal primo febbraio agli scrutini finali oppure, per la scuola dell’infanzia, entro il 30 giugno.

Come sarà stilata la graduatoria di merito?

Al termine delle iscrizioni verrà stilata una graduatoria distinta per grado di istruzione, assegnando priorità ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre nel quinquennio di riferimento. A parità di posizione prevale il docente più giovane.

È possibile iscriversi al percorso ai sensi dell’art. 6 e al percorso ai sensi dell’art. 7?

L’iscrizione al percorso preclude la possibilità di iscriversi al percorso art. 7 DL 31/5/2024 n. 71

Cosa fare in caso di mancato accoglimento dell’istanza di iscrizione?

In caso di mancato accoglimento dell’istanza di iscrizione, il candidato può verificare la disponibilità di posti residui presso altre istituzioni.

Quanto dura il percorso formativo?

Il percorso formativo ha una durata di non meno di quattro mesi. La formazione avrà inizio entro il mese di luglio e terminerà entro il 31 dicembre 2025.

Quanto costa l’iscrizione al percorso?

Il costo di iscrizione è di 1.300 euro più 16 euro di marca da bollo. La somma dovrà essere versata in tre rate: la prima, di 116,00 euro, da versare al momento della presentazione della candidatura; la seconda, di 600,00 euro, da regolarizzare entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria; la terza rata, di 600,00 euro, da pagare entro il 15 ottobre e comunque entro 7 giorni prima del sostenimento dell’esame finale.

Quando verrà pubblicata la graduatoria una volta terminate le iscrizioni?

La graduatoria verrà pubblicata entro 7 giorni dalla chiusura delle iscrizioni.

Dopo l’iscrizione, quando iniziano le attività di formazione?

La formazione inizierà entro il mese di luglio.

Quanti giorni ho per iscrivermi dopo la pubblicazione della graduatoria?

Cinque giorni.

Nel caso venissi selezionato a seguito dello scorrimento della graduatoria, quali sono i tempi per completare l’iscrizione?

Cinque giorni dalla comunicazione sul sito dell’Istituto.

È possibile il riconoscimento dei crediti formativi?

No, non è previsto il riconoscimento di crediti formativi relativi ad altri percorsi di studio accademici.

Dove si svolgeranno gli esami?

Gli esami intermedi e finali si svolgeranno in presenza nelle principali città italiane. Le sedi verranno comunicate 20 giorni prima dello svolgimento dell’esame.

Come si valutano gli esami?

L’esame è superato con una valutazione non inferiore a 18/30.

Come sono composte le classi?

Ogni classe avrà un numero di corsisti compreso tra 50 e 150, distinti per ciascun grado di istruzione.

Quale titolo rilascia INDIRE?

Il titolo rilasciato da INDIRE è un titolo di specializzazione non universitario utilizzabile esclusivamente in ambito nazionale all’interno del sistema educativo di istruzione e formazione.

Come viene erogata la formazione?

Le attività formative sono erogate in modalità telematica sincrona e per un 10% massimo in modalità asincrona.

Come si svolgono i laboratori?

Le attività laboratoriali sono erogate in modalità sincrona.

Sono consentite assenze?

Sono consentite nella misura massima del 10% sul totale delle attività.

A quante ore corrisponde un ECTS?

Per ogni ECTS relativo agli insegnamenti sono previste 7,5 ore di attività sincrona, mentre per ogni ECTS di laboratorio sono previste 20 ore di attività sincrona.

È possibile dilazionare i pagamenti secondo una modalità diversa da quella stabilita dal bando?

No, non è possibile.

Nel caso avessi problemi nell’iscrizione al portale GOMP, a chi posso rivolvermi per avere assistenza?

L’unica modalità per richiedere informazioni è scrivere a info@indiretfa.it.

Nel caso avessi problemi nella compilazione della domanda, a chi posso rivolgermi?

L’unica modalità per richiedere informazioni è scrivere a info@indiretfa.it.

Se ho problemi con l’Iscrizione tramite SPID, posso registrarmi alla piattaforma in un’altra modalità?

Sì, è possibile registrarsi anche inserendo i propri dati direttamente sulla piattaforma GOMP, cliccando sul link “Registrati”.

FAQ corsi di specializzazione art.7 del D.L. n.71/2024

Quali sono i destinatari dei percorsi di specializzazione attivati ai sensi dell’Art. 7 del DL 31 maggio 2024, n. 71?

Accedono ai percorsi di formazione coloro i quali abbiano superato, presso un’università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente su territorio dell’unione europea, con durata non inferiore a 1.500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 cfu e abbiano presentato apposita istanza di riconoscimento per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, oppure abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell’amministrazione, di un provvedimento espresso.

Chi è esonerato dallo svolgimento del tirocinio?

Colui che è in possesso dei requisiti per accedere ai corsi ed ha maturato alla data di presentazione della domanda di partecipazione almeno un anno scolastico in Italia quale docente su posto sostegno sullo specifico grado di interesse.

Cosa si intende per anno di servizio prestato nell’anno scolastico?

Si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni in un anno scolastico oppure prestato continuativamente dal primo febbraio agli scrutini finali oppure, per la scuola dell’infanzia, entro il 30 giugno.

La rinuncia all’istanza di riconoscimento del titolo estero è obbligatoria?

Sì. L’iscrizione è subordinata alla rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento del percorso formativo svolto all’estero sul sostegno per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento ovvero sia pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell’amministrazione, di un provvedimento espresso.

Come sarà stilata la graduatoria di merito?

Al termine delle iscrizioni verrà stilata una graduatoria in ordine di presentazione della domanda.

È possibile iscriversi al percorso ai sensi dell’art. 6 e al percorso ai sensi dell’art. 7?

L’iscrizione al percorso preclude la possibilità di iscriversi al percorso art. 6 DL 31/5/2024 n. 71.

Quanto dura il percorso formativo?

Il percorso formativo ha una durata di non meno di quattro mesi. La formazione avrà inizio entro il mese di luglio e terminerà entro il 31 dicembre 2025.

Quanto costa l’iscrizione al percorso?

Il costo di iscrizione è di euro 1.500,00 più 16 euro di marca da bollo, per coloro che devono conseguire 48 cfu, e di euro 900,00 e 16 euro di marca da bollo per chi deve conseguire 36 cfu.

Per i percorsi da 48 cfu dovranno essere versate tre rate:

– la prima, di 116,00 euro, al momento dell’iscrizione;

– la seconda, di 700,00 euro, entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria;

– la terza, di 700,00 euro, entro il 15 ottobre e comunque entro 7 giorni prima del sostenimento dell’esame finale.

Per i percorsi da 36 cfu dovranno essere versate tre rate:

– la prima, di 116,00 euro, al momento dell’iscrizione;

– la seconda, di 400,00 euro, entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria;

– la terza, di 400,00 euro, entro il 15 ottobre e comunque entro 7 giorni prima del sostenimento dell’esame finale.

Dove si svolgeranno gli esami?

Le sedi di svolgimento degli esami sono individuate da INDIRE che provvederà a darne tempestiva comunicazione sul sito istituzionale, nell’apposita sezione dedicata.

Come si valutano gli esami?

L’esame è superato con una valutazione non inferiore a 18/30.

Come sono composte le classi?

Ogni classe avrà un numero di corsisti tra 50 e 150, distinti per ciascun grado di istruzione.

Quale titolo rilascia INDIRE?

Il titolo rilasciato da INDIRE è un titolo di specializzazione non universitario utilizzabile esclusivamente in ambito nazionale all’interno del sistema educativo di istruzione e formazione.

Come viene erogata la formazione?

Le attività formative sono erogate in modalità telematica sincrona e per un 10% massimo in modalità asincrona.

Come si svolgono i laboratori?

Le attività laboratoriali sono erogate in modalità sincrona.

Sono consentite assenze?

Sono consentite nella misura massima del 10% sul totale delle attività.

È possibile il riconoscimento dei crediti formativi?

No, non è previsto il riconoscimento di crediti formativi relativi ad altri percorsi di studio accademici.

In cosa consiste l’esame finale?

Consiste in un colloquio, da svolgersi in presenza, su un elaborato scritto concernente lo studio di un caso a scelta del corsista, con particolare riguardo al quadro teorico di riferimento, alle scelte metodologico-didattiche adottate e all’uso di risorse e strumenti digitaliche favoriscono l’inclusione.

Come si svolgono gli esami intermedi?

Sono previsti esami in presenza al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio e si intenderanno superati con voto non inferiore a 18/30.

.

.

.

.

.

.

.

Sostegno Indire, le FAQ ultima modifica: da