Sostegno Indire, precisazioni

La Tecnica della scuola, 18.7.2025.

Le graduatorie, l’inizio delle attività didattiche, gli esami, come pagare i 600 euro di iscrizione. Chiarimenti.

Fervono i preparativi per la partenza dei corsi per la specializzazione sul sostegno organizzati da Indire. L’istituto, con un comunicato, ha cercato di fare chiarezza per spiegare quali sono i prossimi passaggi da fare per chi si è iscritto ai percorsi.

INDIRE, qualche giorno fa, ha pubblicato le graduatorie riferite all’avviso di selezione per l’ammissione ai Percorsi per docenti che abbiano già maturato almeno tre anni di servizio su posti di sostegno negli ultimi cinque anni, pubblicato con Decreto prot. n. 31134 del 25.06.2025.

Sono considerati ammessi ai corsi di formazione INDIRE tutti i candidati utilmente inseriti in graduatoria nel limite dei posti messi a disposizione:

Scuola dell’Infanzia: n. posti disponibili 1350;

Scuola primaria n. posti disponibili 2250;

Scuola secondaria di primo grado n. posti disponibili 1350;

Scuola secondaria di secondo grado n. posti disponibili 900.

Per tutti i candidati ammessi con riserva sono in corso i controlli amministrativi per verificare la corretta procedura di iscrizione. In caso di esito negativo sarà disposta la decadenza dalla graduatoria.

Sostegno Indire, come pagare i 600 euro

Tutti i candidati ammessi devono provvedere entro 5 giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione al versamento della quota di euro 600,00 pena la decadenza dalla graduatoria di merito. Come effettuare il versamento? Indire ha predisposto una guida in cui è spiegato come fare, passo dopo passo.

I chiarimenti

Ecco le varie specifiche:

in questa fase si stanno completando le procedure di pagamento da parte dei candidati inseriti utilmente in graduatoria. Pertanto, per l’art. 6 sono invitati a completare le procedure di pagamento coloro che sono ammessi in graduatoria e rientrano nelle posizioni previste dal decreto: per la scuola dell’infanzia fino alla posizione n. 1350, per la scuola primaria fino alla posizione n. 2250, per la scuola secondaria di I grado fino alla posizione n. 1350, per la scuola secondaria di II grado fino alla posizione n. 900. Coloro che si trovano in una posizione successiva in graduatoria, per il momento, non devono effettuare il pagamento. Successivamente, come esplicitato nel punto successivo, verrà elaborata una graduatoria aggiornata. Per quanto concerne l’art. 7, i candidati possono procedere al pagamento nei termini previsti.

dopo la scadenza del pagamento della rata, verranno pubblicate le graduatorie aggiornate (a partire da martedì 22 luglio per l’art. 6, e da giovedì 24 luglio per l’art. 7). Alla luce delle graduatorie, è previsto lo scorrimento fino alla saturazione dei posti disponibili per ciascun ordine e grado. Verranno quindi indicati i candidati che dovranno procedere al pagamento della rata per perfezionare l’iscrizione, entro cinque giorni dalla nuova pubblicazione di ciascuna graduatoria.

una volta completate le procedure di iscrizione da parte dei candidati e saturate le disponibilità sui 4 percorsi, verrà attivata la piattaforma di formazione (raggiungibile al link tfa.indire.it), alla quale ciascun docente potrà accedere usando le stesse credenziali utilizzate per l'iscrizione e il pagamento. Contestualmente, verranno pubblicati gli aggiornamenti sul sito di INDIRE (nella sezione indire.it/tfa) in merito all'inizio delle attività didattiche e ad altri aspetti organizzativi.

le attività didattiche per l'art. 6 inizieranno indicativamente tra la fine di luglio e l'inizio di agosto. Le attività per l'art. 7 inizieranno entro la fine di agosto. Le attività formative si svolgeranno in modalità sincrona online.

. Le attività per l’art. 7 inizieranno entro la fine di agosto. Le attività formative si svolgeranno in modalità sincrona online. I discenti, attraverso la piattaforma di formazione, riceveranno il calendario delle attività formative.

Successivamente, verranno fornite delle informazioni operative in merito alle sedi di esame. Si specifica che la scelta delle sedi da parte di INDIRE è in corso di definizione (una sede in Sicilia e una in Sardegna sono previste) in relazione alle iscrizioni che si completeranno a livello territoriale. Ciò, al fine di agevolare il più possibile i discenti e dimensionare le sedi in base alle effettive esigenze.

Inoltre, Indire comunica che alla luce delle richieste di verifica pervenute da alcuni utenti, delle istanze di cancellazione dalle graduatorie e delle rinunce occorse, nel corso della prossima settimana, verrà pubblicata la graduatoria aggiornata per gli ordini relativi alla scuola primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado. Resta fermo il fatto che tutti i candidati idonei in graduatoria che si trovano attualmente in posizione utile rispetto alle numeriche definite dal bando per ciascun grado di partecipazione, possono procedere con il pagamento della rata entro i termini previsti dalle comunicazioni precedentemente intercorse.

