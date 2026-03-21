INDIREInsegnanti Autore: - 21 Marzo 2026 / 05 : 40
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Sostegno INDIRE, pubblicate le graduatorie

Gilda Veneziadi Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 20.3.2026.

Le graduatorie per gli specializzati all’estero e per i triennalisti:
5 giorni di tempo per completare l’iscrizione. Costi, pagamenti, ricorsi.

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Costi del percorso dell’articolo 7 da 48 ECTS

Per i candidati che accederanno al percorso previsto dall’articolo 7 da 48 ECTS, il costo complessivo è leggermente più alto.

La quota di iscrizione è pari a 1.500 euro, più 16 euro di marca da bollo. Il pagamento è suddiviso in tre rate:

  • 116 euro al momento della presentazione della candidatura;
  • 700 euro da versare entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria;
  • 700 euro da pagare entro il 31 maggio 2026.

Costi del percorso dell’articolo 7 da 36 ECTS

Diversa la situazione per il percorso da 36 ECTS, sempre previsto dall’articolo 7.

Il costo totale è pari a 900 euro, a cui si aggiungono 16 euro di marca da bollo. Anche in questo caso il pagamento è rateizzato:

  • 116 euro al momento della candidatura;
  • 400 euro entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria;
  • 400 euro entro il 31 maggio 2026.

Pagamenti: non sono previste rate diverse

Le FAQ chiariscono anche un aspetto importante per i corsisti: non è possibile modificare il piano di pagamento.

Le tre rate stabilite dal bando rappresentano l’unica modalità prevista e non è consentita una dilazione diversa rispetto a quella indicata.

Esonero per candidati con disabilità

Sono previste agevolazioni economiche per alcune categorie di candidati.

I docenti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della Legge 104/1992 oppure con invalidità pari o superiore al 66% sono totalmente esonerati dal pagamento della quota di iscrizione al corso.

Rimangono comunque da versare:

  • 100 euro per i diritti di segreteria relativi alla presentazione della domanda;
  • 16 euro per la marca da bollo virtuale.

Ricorsi

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Toscana) o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni dalla pubblicazione secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 41 C.P.A. o di 120 giorni secondo quanto previsto dall’art. 8 D.P.R. n. 1199 del 1971.

Cosa fare se la domanda non viene accolta

Nel caso di mancato accoglimento dell’istanza e in assenza di ulteriori scorrimenti, il candidato può verificare eventuali posti residui presso altre istituzioni. Una possibilità che lascia aperta una seconda opportunità, anche se non garantita.

In proposito, si vedano i bandi pubblicati dagli Atenei autorizzati e le relative scadenze.

LA GRADUATORIA


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Sostegno INDIRE, pubblicate le graduatorie ultima modifica: 2026-03-21T05:40:15+01:00 da
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