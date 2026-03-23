Sostegno INDIRE triennalisti, nel pomeriggio del 23 marzo riapertura dei termini per le iscrizioni: ancora molti posti disponibili su tutti i gradi di istruzione. I costi
Dal momento che ci sono ancora molti posti disponibili sull’articolo 6 (su tutti i gradi di istruzione), lunedì 23 marzo, nel pomeriggio, INDIRE riaprirà le iscrizioni per alcuni giorni.
Lo ha comunicato lo stesso Istituto sul proprio sito, dopo aver pubblicato le graduatorie degli ammessi per l’accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno.
I candidati che hanno presentato domanda entro il 20 marzo sono stati tutti ammessi, ad eccezione di coloro che non hanno i requisiti minimi per l’accesso (3 anni negli ultimi 8 anni alla data del 31 agosto 2025). I candidati interessati devono controllare comunque le graduatorie pubblicate e verificare il numero di matricola (generato in fase di iscrizione) e la data di nascita.
I candidati, entro venerdì 27 marzo, dovranno pagare la seconda rata. Per procedere, dovranno accedere alla piattaforma di iscrizione e scaricare il cedolino di pagamento della seconda rata. Successivamente, i candidati riceveranno le credenziali per accedere alla piattaforma di formazione e per iniziare le attività formative, secondo le indicazioni che verranno fornite nei prossimi giorni.
Coloro che hanno una disabilità pari o superiore al 66% e che hanno inviato la documentazione all’indirizzo email esoneri@indiretfa.it, dopo il versamento della prima rata di 116 euro, non sono tenuti a pagare le altre due rate. Pertanto, devono attendere l’invio delle credenziali di accesso alla piattaforma di formazione da parte dell’amministrazione.
Costi del percorso
La quota di iscrizione è pari a 1.300 euro, più 16 euro di marca da bollo. Il pagamento è suddiviso in tre rate:
116,00 euro all’atto della domanda
600,00 euro entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria
600,00 euro entro il 31 maggio 2026 (pagabili anche tramite Carta del Docente).
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Sostegno INDIRE triennalisti, riapertura delle iscrizioni
ultima modifica: 2026-03-23T05:24:31+01:00
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