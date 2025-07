Sostegno Indire triennalisti, si parte il 31 luglio

di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 28.7.2025.

Percorsi sostegno Indire triennalisti, pubblicato il calendario didattico.

.



Indire ha pubblicato il calendario delle attività didattiche riferito ai percorsi di specializzazione da 40 crediti formativi destinati ai docenti che, negli ultimi cinque anni, abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento su posto di sostegno sul medesimo grado. Si tratta dei cosiddetti percorsi su sostegno per i triennalisti, di cui all’Art. 6 del D.L. 31 maggio 2024, n. 71.

Le lezioni sono organizzate per classi e per grado di scuola.

I percorsi, ricordiamo, si articolano in attività formative obbligatorie relative agli insegnamenti e ai laboratori, questi ultimi diversificati per ciascun grado di istruzione e riferiti alle tematiche indicate nell’Allegato B al decreto ministeriale 30 settembre 2011.

Gli insegnamenti forniscono ai corsisti conoscenze relative alle disabilità sensoriali e intellettive ovvero connesse a disturbi del neurosviluppo, assicurando competenze adeguate nelle diverse forme di disabilità.

Il tirocinio diretto e il tirocinio indiretto si intendono assolti dal servizio prestato su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici nei cinque anni precedenti.

Le attività formative relative agli insegnamenti si svolgono in modalità telematica, comunque sincrona; è consentita la modalità asincrona per una percentuale non superiore al 10 per cento delle ore previste per tali insegnamenti. I laboratori sono svolti esclusivamente in modalità sincrona.

L’avvio dei percorsi è previsto per il 31 luglio.

