Sostegno, l’analisi dei dati ISTAT

dalla Gilda degli insegnanti, 29.5.2026.

Un elaborato utile per conoscere l’andamento della % degli alunni che necessitano di sostegno.

L’ISTAT ha pubblicato un’analisi sull’inclusione scolastica degli alunni con disabilità nell’anno scolastico 2024-2025.

Il dato più significativo è che il 27% a livello nazionale dei docenti che stanno lavorando su un posto di sostegno lo fanno senza però aver seguito un percorso di specializzazione e, di conseguenza, si tratta di insegnanti precari che cambiano scuola in molti casi.

L’aumento dei casi di alunni che necessitano di assistenza specifica risulta evidente e in continua crescita. I dati raccolti dall’ISTAT si riferiscono all’a.s. 2023/24 ed è quindi facilmente ipotizzabile che la crescita sia continuata negli anni successivi.

A questi alunni certificati, vanno aggiunti quelli che necessitano i Bisogni Educativi Speciali (BES).

In termini numerici assoluti si osserva che il numero di docenti di sostegno nell’a.s. 2023/24 si attestava a circa 249 mila unità di cui circa 67.000 sono privi della specializzazione.

L’assegnazione dei docenti di è sostanzialmente omogenea a livello territoriale ed evidenzia un grande ritardo nelle operazioni di nomine soprattutto per le scuole dell’infanzia/primaria dovuto alla carenza di specializzati che hanno diritto prioritariamente ad una nomina e alle lungaggini burocratiche.

Risulta evidente che la continuità didattica per gli alunni che necessitano di sostegno non è assolutamente garantita in quanto più della metà dei docenti, a prescindere dell’ordine e grado di scuola, cambia docente da un anno all’altro.

Uno degli aspetti critici riscontrati negli ultimi anni riguarda il fatto che, a fronte di un vertiginoso aumento degli alunni che necessitano di sostegno, per motivi meramente economici, sono costantemente diminuite le ore destinate ai singoli ragazzi.

Pubblichiamo di seguito tutti i dati e gli incrementi, suddivisi per anno scolastico, grado e Regione di appartenenza

Allegati

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Sostegno, l’analisi dei dati ISTAT

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