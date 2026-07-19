Sostegno, le nomine in ruolo

Dopo aver esaurito il conferimento delle nomine in ruolo dei docenti inseriti nelle GAE, nelle graduatorie di merito dei concorsi e negli elenchi regionali, qualora dovessero restare posti vacanti e disponibili sul sostegno, prende il via la procedura per le immissioni in ruolo sul sostegno dei docenti inseriti nella prima fascia delle GPS.

Disponibilità dei posti di sostegno

Dopo aver indicato il numero di posti di sostegno disponibili in ogni istituzione scolastica e verificate le domande degli interessati, gli USR procedono, con l’ausilio di una procedura automatizzata, all’assegnazione dei docenti alle singole istituzioni scolastiche seguendo:ù

• L’ordine con cui ogni singolo docente è inserito in graduatoria;

• Le tipologie di posto indicate;

• Le preferenze espresse.

Qualora le preferenze fossero espresse su codice sintetico (comune o distretto o intera provincia), l’algoritmo procede sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico.

Procedura per l’accettazione della nomina

Per ogni fase di assegnazione dei posti ai docenti, gli Uffici Scolastici Regionali, pubblicano, sul proprio sito istituzionale gli esiti delle assegnazioni, dandone diretta comunicazione agli interessati nell’area riservata del sistema informativo, i quali entro i 5 giorni successivi alla ricezione della comunicazione devono esprimere la volontà di accettare o no la nomina, attraverso un link contenuto nella notifica di assegnazione della sede.

Le comunicazioni di accettazione presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione, mentre la mancata comunicazione è intesa come rinuncia all’incarico conferito.

Ripescaggio

Gli uffici, qualora dovesse verificarsi rinunce, o successive disponibilità di posto ripescano i docenti non nominati e a seguito dell’esaurimento della relativa GPS sul sostegno, entro le ore 10,00 del 14 agosto, pubblicare, sui rispettivi siti istituzionali, le eventuali sedi rimaste vacanti in tutti gli ordini e gradi di scuola.

Mini call veloce

Dalle ore 14,00 del 14 agosto alle 12,00 del 18 agosto i docenti interessati, che:

• non abbiano rinunciato alla nomina;

• non abbiano presentato la domanda;

• non abbiano indicato talune sedi;

• non siano stati destinatari di una proposta di assunzione sulla specifica tipologia di posto di sostegno.

Possono presentare domanda di assegnazione dei posti rimasti vacanti in province diverse rispetto alla provincia d’inserimento nelle GPS.

La mancata presentazione della domanda per la mini call veloce o la mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto di sostegno nella provincia richiesta (o nelle province richieste); consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato.