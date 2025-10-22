Sostegno, le nuove misure del Decreto Scuola

di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 21.9.2025.

Le modifiche del DDL (AS 1643) di conversione del Decreto‐legge 9 settembre 2025, n. 127 che interessano l’insegnamento su sostegno. Specializzazione per il sostegno e requisiti più flessibili.

La scorsa settimana, il Senato ha completato l’esame del DDL (AS 1643) volto alla conversione in legge del decreto legge N. 127/2025 che contiene misure urgenti per la riforma dell’esame di maturità del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/26. Il testo è ora passato alla Camera per l’approvazione definitiva. Nel corso dell’esame alla Commissione Cultura sono stati introdotti emendamenti di rilievo, che vanno esaminati con attenzione per comprenderne l’impatto nel mondo della scuola.

Decreto 127/2025, le modifiche approvate in Commissione Cultura per l’insegnamento su sostegno

In sede referente, sono stati presentati emendamenti che riguardano vari ambiti: aggiornamento/formazione del docente, assunzioni su posti di sostegno, titoli per l’accesso ai concorsi e strutture delle graduatorie. Di seguito i punti salienti che interessano, soprattutto, l’insegnamento su sostegno.

Assunzioni da prima fascia GPS sostegno, arriva la proroga

Gli emendamenti 4.5 (firma Paganella, Lega) e 4.6 (Bucalo, FdI) stabiliscono che, per l’anno scolastico 2026/2027, le assunzioni degli insegnanti di sostegno, fino al 31 dicembre 2026, potranno avvenire attingendo dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). Per l’anno successivo, invece, sarà necessario esaurire prima le graduatorie dei concorsi e gli elenchi regionali prima di fare ricorso alle GPS.

Specializzazione per il sostegno e requisiti più flessibili

Con gli emendamenti 4.7 e 4.8, sempre a firma Paganella e Bucalo, si proroga al 31 dicembre 2026 (in luogo del 31 dicembre 2025) la possibilità di conseguire la specializzazione per il sostegno tramite i percorsi indetti da INDIRE.

Inoltre, si amplia il “bacino” degli aventi diritto: può accedere chi ha svolto almeno tre anni di sostegno (anche non continuativi) negli ultimi otto anni (in precedenza cinque); anche chi ha conseguito titolo estero di sostegno entro il 24 aprile 2025 (anziché 1 giugno 2024) oppure aveva un contenzioso pendente a giugno 2024.

Avanti con la conferma del docente di sostegno: regolamentazione tramite ordinanza ministeriale

Gli emendamenti 4.3 e 4.4 (firmati Bucalo e Paganella) prevedono che, per gli anni 2025/26, 2026/27 e 2027/28, la formazione delle GPS e l’assegnazionedelle supplenze al personale docente ed educativo possa essere regolata attraverso ordinanze ministeriali.

La norma concede precedenza assoluta alle conferme di supplenze su sostegno, su richiesta delle famiglie, rispetto ad altri contratti a tempo determinato, prevedendo che anche tale regolamentazione avvenga tramite ordinanze.

.

.

.

.

.

.

.

Sostegno, le nuove misure del Decreto Scuola

ultima modifica: da