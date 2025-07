di Lara Sardi, Scuola in Forma, 24.7.2025.

Email di avviso per i docenti triennalisti rientrati posizione utile nelle graduatorie dei corsi sostegno INDIRE

Corsi INDIRE: come sappiamo, oggi 24 luglio l’Istituto ha pubblicato le graduatorie aggiornate relative ai percorsi di specializzazione per i docenti triennalisti (ex art. 6 DL 71/2024): entro il 28 luglio tutti i candidati che rientrano nei posti indicati devono procedere con il pagamento della rata per immatricolarsi (non si escludono ulteriori scorrimenti). Nello stesso tempo, a tutti gli aspiranti in posizione utile, pertanto ammessi, sta arrivando un’email nella quale si indica come data di inizio dei corsi il prossimo giovedì 31 luglio.

Email di avviso per i docenti rientrati posizione utile nelle graduatorie dei corsi sostegno INDIRE

Ecco il contenuto dell’email che INDIRE sta inviando a tutti i docenti triennalisti che sono rientrati in posizione utile:

“Con la presente la informiamo che la S.V., a seguito della pubblicazione della nuova graduatoria aggiornata dei percorsi TFA INDIRE è risultato/a oneo/a alla partecipazione dei corsi di specializzazione che si terranno a partire da Giovedì 31 Luglio.

Si richiede pertanto il perfezionamento della propria posizione contabile entro e non oltre il giorno Lunedì 28 Luglio, operazione che dovrà essere svolta nella sezione “Tasse e Contributi” della propria area personale su piattaforma GOMP.

Si specifica che i metodi di pagamento accettati sono i seguenti:

Sistema PAGOPA (pagamento online o bollettino cartaceo)

Carta Docente

Le ricordiamo che in caso di:

A) Pagamento totale o parziale

mediante Carta Docente

B) Richiesta di esonero motivato da possesso dei requisiti previsti dalla Legge 104 o di invalidità uguale o superiore al 66%, la S.V. dovrà inviare richiesta e nel caso opportuna documentazione all’indirizzo di posta esoneri@indiretfa.it.

Si segnala che NON saranno accettate richieste o documentazione pervenute ad altri indirizzi o fornite a mezzo PEC”.

Al momento sono queste le informazioni che INDIRE ha fornito: di certo a breve seguirà un avviso in cui si dettaglierà il calendario delle lezioni. Già in molti stanno segnalando il mancato arrivo dell’email: occorre pazientare e stare tranquilli.

.

.

.

.

.

.

Sostegno, per INDIRE l’inizio delle lezioni è a partire dal 31 luglio ultima modifica: da