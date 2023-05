Sostegno: quest’anno più di 100mila posti in deroga

In ruolo tra un anno oltre 19mila docenti.

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nei giorni scorsi ha presentato in Parlamento il piano di assunzioni di circa 56 mila docenti per il prossimo anno scolastico. I posti di sostegno saranno 19.472 assegnati agli iscritti nella prima fascia delle GPS, di cui:

126 con la procedura speciale di assunzione dalle graduatorie provinciali per le supplenze;

347 con scorrimento di altre graduatorie vigenti.

Le assunzioni per questi docenti, come ormai avviene da un paio d’anni, avvengono con contratto a tempo determinato, trasformato a tempo indeterminato dopo l’anno di formazione e prova finale.

Si tratta indubbiamente di un altro passo avanti nella stabilizzazione di un settore particolare, quello della disabilità, che, comunque, mantiene pressoché intatti i due aspetti di criticità ben noti: la diffusa mancanza di continuità didattica dei docenti di sostegno assegnati agli alunni con disabilità (il 59% cambiano cattedra, secondo quanto rilevato alcun mesi fa dallo stesso ministro Valditara), e la precarietà dei docenti di sostegno (principale concausa della discontinuità). Il numero di contratti precari è ben superiore ai posti stabilizzati.

La precarietà emerge nella sua cruda realtà dai dati rilevati da Tuttoscuola.

Docenti con contratto a tempo determinato su posti di sostegno

a.s. Totale supplenti di cui su posti annuali e su posti in deroga 2015-16 36.958 1.723 4,7% 35.235 95,3% 2016-17 52.101 7.236 13,9% 44.865 86,1% 2017-18 66.593 8.807 13,2% 57.786 86,8% 2018-19 76.650 10.408 13,6% 66.242 86,4% 2019-20 90.519 11.355 12,5% 79.164 87,5% 2020-21 103.733 18.185 17,5% 85.548 82,5% 2021-22 122.264 26.509 21,7% 95.755 78,3%

Elaborazione Tuttoscuola dal Portale Unico del MIM

Non si conosce esattamente il numero dei posti di sostegno in deroga in questo anno scolastico – posti che per legge vengono assegnati a docenti con contratto a tempo determinato.

Potrebbero essere oltre 100mila. Infatti, il numero dei posti in deroga, riportati annualmente sul Focus ministeriale sui principali dati di avvio dell’anno scolastico sono provvisori e in via di aggiornamento. Dati che, diventati definitivi e pubblicati successivamente sul Portale unico del Miur, risultano del 50-60% in più.

I 69.055 posti in deroga, riportati nel Focus del 22-23, potrebbero essere, dunque, oltre 100mila.

Sostegno: quest'anno più di 100mila posti in deroga

