Sostegno scolastico, cosa cambia

Indice

Cos’è il DM Continuità? Come funziona? REQUISITI per la conferma del docente: Cosa cambia rispetto a prima? Chi resta escluso? Quando entra in vigore? Obiettivo: stabilità e qualità



Cos’è il DM Continuità?

È un provvedimento attuativo della riforma del sostegno prevista dal DLgs 66/2017, che mira a rendere più duratura l’assegnazione dei docenti di sostegno agli alunni con disabilità, specialmente quelli con certificazione di gravità (L.104 art. 3, comma 3).

Come funziona?

Il meccanismo è semplice e si basa su una conferma annuale del docente già assegnato, anche se a tempo determinato, purché siano soddisfatte alcune condizioni.

REQUISITI per la conferma del docente:

Specializzazione sul sostegno; Nomina a tempo determinato fino al 30 giugno (o 31 agosto) sull’alunno; Gradimento espresso dalla famiglia; Valutazione positiva del dirigente scolastico e del GLHO (Gruppo di lavoro per l’inclusione); Stabilità dell’alunno nella stessa scuola o istituto comprensivo.

Se tutte queste condizioni sono presenti, il docente potrà essere riconfermato anche negli anni successivi, fino alla fine del ciclo scolastico dell’alunno (infanzia, primaria, secondaria di I o II grado).

Cosa cambia rispetto a prima?

Fino a oggi, anche i docenti che avevano seguito un alunno per anni potevano non essere riconfermati l’anno successivo, perché i contratti a tempo determinato erano soggetti a nuove graduatorie. Il DM introduce una corsia preferenziale per chi ha già seguito lo studente e ha ricevuto riscontri positivi, pur restando nei limiti delle disponibilità annuali.

Chi resta escluso?

I docenti non specializzati sul sostegno;

I supplenti con incarichi brevi o che non hanno seguito l’alunno per l’intero anno;

I casi in cui la famiglia o la scuola non approvano la riconferma.

Quando entra in vigore?

Il decreto è operativo già dall’anno scolastico 2025/2026. Le scuole dovranno raccogliere le segnalazioni delle famiglie e inviare i dati ai competenti Uffici Scolastici per consentire la continuità nella nomina.