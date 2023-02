di Sergio De Napoli, Miur Istruzione, 3.2.2023.

Il sostegno è uno degli ambiti sul quale il nuovo ministero dell’Istruzione intende investire maggiormente per dare risposte in tre direzioni: insegnanti che ambiscono alla specializzazione, copertura delle cattedre vacanti e aiuto a studenti e famiglie con disabilità che necessitano di un supporto speciale.

Aumento dei docenti di ruolo

Il ministro Valditara, sin dai primi giorni del suo mandato, ha sottolineato come sia fondamentale sostenere e rinforzare il principio di inclusione in tutte le scuole italiane. L’impegno del nuovo ministero di centrodestra sarà quello di incrementare il numero di docenti di sostegno in ruolo e per incrementare il numero di docenti con specializzazione per il sostegno.

Per il nuovo corso della scuola, sarà fondamentale puntare all’inclusione scolastica quale chiave del successo formativo per tutti. Perchè questo accada, in discontinuità con quanto avvenuto finora, sarà necessaria una riflessione collegiale, in grado di coinvolgere tutte le componenti della comunità scolastica, sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento adottati nella scuola, arrivando a scelte basate sull’efficacia dei risultati in termini di comportamento e di apprendimento di tutti gli alunni, offrendo risposte adeguate ed efficaci a tutti e a ciascuno.

Aiuto individuale o in gruppi

La strada per rinforzare l’inclusione nelle scuole italiane, secondo il ministro, dipende dal potenziamento delle misure di supporto per i ragazzi con disturbi specifici di apprendimento.

Il sostegno scolastico è un supporto educativo fornito a studenti che hanno difficoltà nell’apprendimento o nell’adempimento delle attività scolastiche. Può comprendere l’aiuto individuale o in piccoli gruppi, l’utilizzo di materiali didattici supplementari o tecnologie assistive, o programmi di riabilitazione per specifici bisogni educativi.

Raggiungimento del potenziale

Il sostegno scolastico può essere fornito da insegnanti specializzati, tutor privati o organizzazioni che offrono servizi di supporto educativo. Può essere integrato nella normale attività scolastica o essere fornito in orari extra-scolastici.

L’obiettivo principale del sostegno scolastico è aiutare gli studenti a superare le difficoltà che incontrano nell’apprendimento e a raggiungere il loro massimo potenziale. Il sostegno scolastico personalizzato può aiutare gli studenti a sviluppare la fiducia in se stessi e a migliorare le loro capacità di apprendimento a lungo termine.

Sostegno scuola: aumento dei docenti di ruolo e degli insegnanti specializzati

