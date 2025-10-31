di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 30.10.2025.

Il 28 ottobre 2025 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale 2025-2027.

In data 28 ottobre 2025 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale 2025-2027.

Il testo contrattuale definisce la composizione dei comparti di contrattazione collettiva per il triennio 2025-2027. Le parti hanno confermato l’assetto dei comparti Funzioni centrali, Funzioni locali, Sanità e Istruzione e ricerca, con le innovazioni apportate dal D.L. 90/2025.

Analogamente si è proceduto per quanto riguarda la composizione delle corrispondenti Aree della dirigenza:

A) Area delle Funzioni Centrali;

B) Area delle Funzioni Locali;

C) Area dell’Istruzione e della Ricerca;

D) Area della Sanità

La sottoscrizione del CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione rappresenta un primo passo per l’avvio della tornata contrattuale 2025-2027 per il pubblico impiego.

Non hanno firmato USB e CIDA.

Il nuovo CCNQ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sottoscritto il CCNQ comparti e aree 2025-2027

ultima modifica: da