Obiettivo scuola, 1.2.2025.

Graduatorie interne solo dopo il termine di presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio .Lo speciale di InformazioneScuola curato da Libero Tassella.

Le graduatorie interne per individuare i docenti soprannumerari, che quest’anno saranno molto modificate per la nuova tabella dei titoli allegata al CCNI 25/28 non vanno redatte a febbraio come generalmente fanno i DS ma solo dopo il termine di presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio .

Per le dichiarazioni bisogna presentare la modulistica debitamente compilata che sarà allegata alla nuova Ordinanza Ministeriale che sarà emanata prossimamente prima dell’inizio della presentazione dell’istanza e detterà’ procedure e scadenze.

Le domande come abbiamo già detto presumibilmente si presenteranno dopo la seconda decade di febbraio e fino ai primi di marzo.. Ad aprile invece saranno individuati i soprannumerari che dovranno presentare l domanda in cartaceo e infine a maggio saranno pubblicati i trasferimenti e i passaggi di cattedra e di ruolo. Trasferimenti e passaggi saranno pubblicati contestualmente in tutte le province.

Sovrannumerari, da quest’anno cambia tutto

