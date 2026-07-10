Assegnazioni UtilizziGilda Venezia Autore: - 10 Luglio 2026 / 16 : 39
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Speciale utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2026/27

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Gilda degli insegnanti di Venezia, luglio 2026.

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  • DOCENTI di ogni ordine e grado dal 10 al 23 luglio  (in modalità on line mediante il possesso delle credenziali digitali SPID/CIE)
  • PERSONALE  ATA:  dal 23 luglio al 4 agosto 

 

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