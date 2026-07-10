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Gilda degli insegnanti di Venezia, luglio 2026.
CCNI su assegnazioni provvisorie e utilizzazioni per il triennio 2025/28 del 10.6.2026
Servizio di consulenza solo per gli iscritti
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UAT di Venezia
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I movimenti
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Istanze on line
Le scadenze
- DOCENTI di ogni ordine e grado dal 10 al 23 luglio (in modalità on line mediante il possesso delle credenziali digitali SPID/CIE)
- PERSONALE ATA: dal 23 luglio al 4 agosto
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.Speciale utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2026/27 ultima modifica: 2026-07-10T16:39:19+02:00 da