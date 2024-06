Ecco a chi sono rivolti i nuovi percorsi.

Giovedì 13 giugno, alle ore 14, si è svolta l’audizione del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che è entrata nel merito degli articoli del Dl scuola che riguardano la scuola.

Si tratta del decreto del 31 maggio scorso che abbiamo già avuto modo di illustrare, che sta iniziando in questi giorni l’iter parlamentare per la conversione in legge.

Gli articoli che riguardano la scuola, come ha illustrato Valditara in una conferenza stampa, hanno a che fare con la specializzazione dei docenti di sostegno presso Indire, la conferma di questi docenti da parte delle famiglie per garantire la continuità scolastica, le abilitazioni all’estero, la formazione per insegnare a studenti stranieri e la valutazione dei dirigenti scolastici.

Specializzazione sostegno presso Indire, le parole di Valditara

Ecco le parole di Valditara in audizione alla Camera: “Con più misure intendiamo tutelare e rendere effettivo il diritto allo studio degli studenti con disabilità. Il sistema deve incrementare i docenti di sostegno. Dobbiamo partire dai dati, che dimostrano che il settore del sostegno fatica ad assicurare la copertura del fabbisogno di docenti specializzati sul sostegno. A volte si ricorre a supplenti privi di specializzazione. Ci sono 85mila docenti che ne sono privi”.

Specializzazione sostegno presso Indire, l’idea di Valditara

