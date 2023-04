di Alessandro Giuliani, La Tecnica della scuola, 5.4.2023.

Il Ministero cambia di nuovo idea. Sindacati perplessi.

Sui titoli conseguiti all’estero il quadro si complica. L’amministrazione ha infatti deciso di cambiare ancora idea. Se una settimana fa i dirigenti di Viale Trastevere avevano deciso di permettere la collocazione a “pettine” nelle Gps di oltre 11 mila specializzati e abilitati fuori Italia (soprattutto Romania, Bulgaria e Spagna), anche senza lo scioglimento della riserva, permettendo agli stessi candidati di potere accettare le supplenze, nell’incontro di tardo pomeriggio del 4 aprile è arrivata una retromarcia dagli sviluppi tutt’altro che scontati: l’intenzione, adesso, è quella di fare accomodare gli abilitati/specializzati all’estero, in attesa del responso sul titolo, in coda alle Graduatorie provinciali per le supplenze.

In tal modo, solo se nessuno degli abilitati/specializzati in Italia dovesse sottoscrivere i contratti a tempo determinato, allora subentrerebbero loro.

E la mediazione sembrerebbe trovare maggiore consenso da parte dei sindacati rappresentativi, tranne l’Anief che continua a reclamare a gran voce la modifica, con via libera, annunciata a sorpresa dal Ministero a fine marzo.

Specializzazioni e abilitazioni all’estero, andranno in “coda” se lo vorrà il Governo

