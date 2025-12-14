Sperimentazione 4 anni licei

Sinergie di scuola, 14.12

Rinnovo della sperimentazione dei licei quadriennali: domande entro il 3 gennaio 2026.

Con avviso 96690 del 12/12/2025 il MIM disciplina il rinnovo della sperimentazione dei percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado, limitatamente ai licei.

Questo avviso autorizza le scuole che hanno già avviato la sperimentazione nell’anno scolastico 2025/2026 a proseguire il percorso quadriennale a partire dall’anno scolastico 2026/2027. L’obiettivo è assicurare agli studenti il raggiungimento delle competenze previste per il quinto anno entro il quarto, potenziando in particolare le discipline STEM attraverso flessibilità didattica e metodologie innovative.

Il testo stabilisce dettagliatamente i requisiti, le modalità e i termini (entro il 3 gennaio 2026) per la presentazione delle domande di rinnovo da parte delle istituzioni scolastiche interessate. L’autorizzazione al rinnovo, che può riguardare una sola classe prima per indirizzo, è subordinata alla verifica della conformità delle istanze da parte della Direzione generale competente.