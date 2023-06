29mila posti per il TFA sostegno: lo squilibrio territoriale è servito, ancora una volta.

Atteso da settimane, è stato finalmente pubblicato il decreto ministeriale per l’VIII ciclo di TFA per il sostegno con il quale nei prossimi mesi le università procederanno alla formazione di nuovi insegnanti specializzati che conseguiranno il diploma entro il giugno dell’anno prossimo.

Un decreto che ha suscitato più di una sorpresa, a cominciare dalla quantità di posti disponibili (poco più di 29 mila) che, considerati l’oggettivo fabbisogno del settore e l’attenzione espressa nei mesi scorsi dallo stesso ministro Valditara, molti speravano fossero di più.

La vera sorpresa è, ancora una volta, lo squilibrio territoriale dei posti autorizzati.

Già per i precedenti cicli di TFA per il sostegno era stato evidenziato che nelle regioni settentrionali, dove da anni mancano docenti di sostegno, sono pochi i posti di TFA assegnati. Un gap strutturale che si chiedeva di superare, intervenendo sulle università di quei territori per convincerle a richiedere l’attivazione dei corsi TFA.

Nel VII ciclo dell’anno scorso alle regioni settentrionali era stato assegnato meno del 17% dei 25.874 posti per i TFA, mentre nelle regioni del Mezzogiorno, dove da anni il fabbisogno di docenti di sostegno è molto ridotto è stato assegnato più del 55% dei posti.

È cambiato il trend con l’VIII ciclo? Sono stati assegnati più posti alle università delle regioni settentrionali?

La nuova tabella dei posti assegnati dà una risposta desolatamente negativa.

Come si vede, mentre nel VII ciclo alle regioni settentrionali era stato assegnato un modesto 16,6% dei posti, in questo VIII ciclo la percentuale non è andata oltre il 14,4%.

L’anno scorso, quando i posti erano poco meno di 26mila, nelle università settentrionali erano stati assegnati 4.289 posti TFA; quest’anno, nonostante i posti siano complessivamente oltre 3mila in più, i posti per le regioni settentrionali sono 4.175, cioè 104 in meno.

