con, oggi, 2 febbraio 2023, si è tenuto l’tra le rappresentanze dele della. Come è noto, il dicastero di Viale Trastevere ha inviato nei giorni scorsi una proposta riguardante una procedura assunzionale transitoria, valida per il 2023.

Come riporta anche ‘Orizzonte Scuola’, sono ore decisive per conoscere quale sarà la risposta della Commissione Europea in merito al piano di reclutamento concordato con i sindacati dal Ministero dell’Istruzione. Se inizialmente l’Amministrazione centrale sembrava orientata verso un nuovo concorso riservato, la nuova proposta permetterebbe, per il solo anno 2023, l’assunzione di docenti precari dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, con percorsi formativi ‘ad hoc’ che vadano a rispettare le richieste formulate dall’UE in base al PNRR.

Cosa prevede la fase transitoria

I docenti, se la proposta verrà accettata dall’Unione Europea, verranno assunti con contratto a tempo determinato nell’anno scolastico 2023/24 salvo poi entrare in ruolo l’anno seguente dopo aver superato il percorso di formazione e prova e conseguito i CFU mancanti. Al termine dell’anno di prova e formazione, dovranno superare un test scritto e un orale per ottenere il ruolo.

Qualora la Commissione europea dovesse dare l’OK alla fase transitoria straordinaria, l’assunzione da GPS verrebbe inserita in un decreto leggeche dovrebbe essere approvato entro il 10 febbraio prossimo.

Pittoni: ‘Oggi 2 febbraio è la giornata del confronto diretto Ministero-Bruxelles’

‘Oggi, giovedì 2 febbraio, – scrive il responsabile Dipartimento Istruzione della Lega, Mario Pittoni – è la giornata dell’auspicato confronto diretto del ministero dell’Istruzione con Bruxelles e di questo ringrazio il ministro Valditara. L’obiettivo è ampliare i nostri margini di manovra tenendo conto – ove possibile – del contributo di tutte le parti interessate (studenti, dirigenti scolastici, docenti di ruolo e precari, personale amministrativo, tecnico e ausiliario) per dare maggiore efficacia alle azioni legate al PNRR’.

Aggiornamento

Arrivano aggiornamenti in merito all’incontro tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Commissione europea. Secondo quanto riporta ‘Orizzonte Scuola’, si dovrà attendere ancora un po’ prima di avere una risposta definitiva sulla fase transitoria che riguarderà i precari storici. Infatti, la rappresentanza della Commissione europea si sarebbe riservata di dare una risposta nei prossimi giorni: si è trattato, pertanto, di un incontro interlocutorio. Intanto, il Ministero dell’Istruzione ha convocato i sindacati per la giornata di martedì 7 febbraio (ore 16): con tutta probabilità, si discuterà della fase transitoria.