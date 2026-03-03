Stipendi, aumenti fino a 51 euro netti da marzo

TuttoLavoro24, 2.3.2026.
Stipendio docenti, aumenti fino a 51 euro netti da marzo: scatta la detassazione sulla RPD.
Non è necessario fare domanda. Chi ne beneficia.
Aumenti in arrivo per i docenti già dal cedolino di marzo 2026.
Grazie alla nuova detassazione al 15% sui compensi accessori, la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) sarà tassata meno, con un incremento netto che potrà andare da circa 14 euro fino a oltre 51 euro al mese, a seconda dell’anzianità di servizio.
Un aumento reale, visibile direttamente in busta paga.
Perché aumenta lo stipendio dei docenti
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto un’aliquota agevolata del 15% sui compensi accessori, applicabile fino a 800 euro annui, per il personale non dirigente con reddito 2025 fino a 50.000 euro.
Da marzo 2026 NoiPA applicherà la tassazione agevolata direttamente a cedolino, senza attendere conguagli successivi.
Tra le voci interessate rientra la RPD – Retribuzione Professionale Docenti, che fino ad oggi veniva tassata con aliquote ordinarie (23% o 33%).
Ora passa al 15%.
Quanto aumenta lo stipendio: tutte le cifre
L’incremento varia in base all’anzianità.
Ecco gli aumenti netti stimati mensili:
- Supplenti e fascia 0-8 anni → circa 14,50 euro netti
- Fascia 9-14 anni → circa 14,50 euro netti
- Fascia 15-20 anni → circa 17,90 euro netti
- Fascia 21-27 anni → oltre 40 euro netti
- Fascia 28-34 anni → circa 51 euro netti
- Fascia oltre 35 anni → circa 51 euro netti
L’incremento maggiore si registra nelle fasce di anzianità più alte, dove la RPD è più elevata e la differenza tra tassazione ordinaria e 15% diventa significativa.
Chi ne beneficia
Il beneficio riguarda:
- Docenti di ruolo
- Docenti con incarico annuale
- Supplenti (nei limiti di applicazione della misura)
- Personale con reddito 2025 non superiore a 50.000 euro
La RPD aumenta con gli anni di servizio.
Chi supera questa soglia non potrà accedere alla detassazione.
Perché il vantaggio cresce con l’anzianità
Maggiore è la RPD:
- maggiore è l’imposta normalmente pagata;
- maggiore è il risparmio passando al 15%.
Per questo nelle ultime fasce stipendiali l’aumento netto supera i 50 euro mensili.
È necessario fare domanda?
No. La detassazione sarà applicata automaticamente da NoiPA a partire da marzo 2026.
È prevista la possibilità di rinuncia tramite self-service, ma nella maggior parte dei casi mantenerla è conveniente.