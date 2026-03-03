Stipendi, aumenti fino a 51 euro netti da marzo

TuttoLavoro24, 2.3.2026.

Stipendio docenti, aumenti fino a 51 euro netti da marzo: scatta la detassazione sulla RPD.

Non è necessario fare domanda. Chi ne beneficia.

Aumenti in arrivo per i docenti già dal cedolino di marzo 2026.

Grazie alla nuova detassazione al 15% sui compensi accessori, la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) sarà tassata meno, con un incremento netto che potrà andare da circa 14 euro fino a oltre 51 euro al mese, a seconda dell’anzianità di servizio.

Un aumento reale, visibile direttamente in busta paga.

Perché aumenta lo stipendio dei docenti

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto un’aliquota agevolata del 15% sui compensi accessori, applicabile fino a 800 euro annui, per il personale non dirigente con reddito 2025 fino a 50.000 euro.

Da marzo 2026 NoiPA applicherà la tassazione agevolata direttamente a cedolino, senza attendere conguagli successivi.

Tra le voci interessate rientra la RPD – Retribuzione Professionale Docenti, che fino ad oggi veniva tassata con aliquote ordinarie (23% o 33%).

Ora passa al 15%.

Quanto aumenta lo stipendio: tutte le cifre

L’incremento varia in base all’anzianità.

Ecco gli aumenti netti stimati mensili:

Supplenti e fascia 0-8 anni → circa 14,50 euro netti

→ circa Fascia 9-14 anni → circa 14,50 euro netti

→ circa Fascia 15-20 anni → circa 17,90 euro netti

→ circa Fascia 21-27 anni → oltre 40 euro netti

→ oltre Fascia 28-34 anni → circa 51 euro netti

→ circa Fascia oltre 35 anni → circa 51 euro netti

L’incremento maggiore si registra nelle fasce di anzianità più alte, dove la RPD è più elevata e la differenza tra tassazione ordinaria e 15% diventa significativa.

Chi ne beneficia

Il beneficio riguarda:

Docenti di ruolo Docenti con incarico annuale Supplenti (nei limiti di applicazione della misura) Personale con reddito 2025 non superiore a 50.000 euro



La RPD aumenta con gli anni di servizio.

Chi supera questa soglia non potrà accedere alla detassazione.

Perché il vantaggio cresce con l’anzianità

Maggiore è la RPD:

maggiore è l’imposta normalmente pagata;

maggiore è il risparmio passando al 15%.

Per questo nelle ultime fasce stipendiali l’aumento netto supera i 50 euro mensili.

È necessario fare domanda?

No. La detassazione sarà applicata automaticamente da NoiPA a partire da marzo 2026.

È prevista la possibilità di rinuncia tramite self-service, ma nella maggior parte dei casi mantenerla è conveniente.

