Mentre il mondo della scuola attende l’emissione degli arretrati contrattuali prevista per l’11 agosto, il coordinatore nazionale della Gilda Unams, Vito Carlo Castellana, invita alla prudenza.

In un’intervista a Orizzonte Scuola TV, il sindacalista ha fatto il punto sulla situazione stipendiale, definendo il rinnovo contrattuale “un adeguamento parziale” e non un vero aumento.

“Invito alla prudenza e a vedere bene le cose – ha esordito Castellana – perché luglio e agosto sono solitamente mesi in cui ci sono i conguagli, quindi non sono mesi attendibili. Aspettiamo di visualizzare il cedolino, non abbiamo ancora avuto modo di vederlo. Partire già con ‘ha avuto X o ha avuto quello’ non è corretto”.

Il sindacalista ha poi ricordato di non aver mai nascosto le sue perplessità sul contratto firmato: “Non è che ho esultato quando abbiamo firmato. Rispetto al passato c’è un passo in avanti, almeno abbiamo fatto tre contratti in poco tempo dopo un decennio senza rinnovi. Ma è anche vero che questo sistema contrattuale difficilmente porterà il mondo della scuola a recuperare il gap salariale rispetto al resto del pubblico impiego”.

Il punto centrale è la distribuzione dell’aumento su tre anni. “I famosi centoquaranta euro medi lordi – ha spiegato – sono da dividere su tre anni. Noi ora prendiamo la tranche relativa alle prime due annualità, e da questa vanno decurtate le venticinque euro circa dell’indennità di vacanza contrattuale che già prendevamo”.

Castellana, poi, ha indicato una data precisa: “Il rinnovo contrattuale pieno, a pieno regime, lo vedremo a gennaio 2027. Lì tutti si troveranno ottanta, novanta euro in più nette, più o meno, e saranno tutti contenti. Ma se lo spalmi su tre anni, l’aumento è liquefatto, ammorbidito. Venti euro in più non te ne accorgi, quando ti arrivano novanta o cento euro in più te ne accorgi”.

Il coordinatore della Gilda ha lanciato una proposta che sa di tabù: “Se fosse per me, ritornerei al passato. So che in questa nazione è un tabù, ma forse la scala mobile che hanno avuto i miei genitori funzionava. Tot inflazione, tot adeguamento dello stipendio. E non solo per la scuola, per tutti”. L’esponente sindacale ha concluso con un dato oggettivo: “Il vero problema è la perdita di potere d’acquisto. Noi non solo stiamo perdendo potere d’acquisto, ma stiamo aumentando il gap salariale rispetto al resto del pubblico impiego. Questo è sancito da tutti gli enti di statistica. Non si può negare”.