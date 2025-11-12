ContrattiInsegnanti Autore: - 12 Novembre 2025 / 06 : 04
Commenti disabilitati su Stipendi dei docenti laureati della scuola secondaria di secondo grado

Stipendi dei docenti laureati della scuola secondaria di secondo grado

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 11.11.2025.

Le tabelle con le quote delle fasce stipendiali dall’1 gennaio 2024, e della RPD dall’1 gennaio 2025.

Gilda Venezia

Con il nuovo CCNL scuola 2022-2024, prendendo in esame le tabelle di riferimento dell’ipotesi del contratto firmata il 5 novembre scorso, si può stabilire che con le relative quote, differenziate per fasce stipendiali, a partire dall’1 gennaio 2024, e le relative quote della Retribuzione Professionale Docenti a partire dall’1 gennaio 2025, può essere definita una conseguente tabella di quanto potranno percepire al lordo, annualmente e mensilmente, i docenti laureati della scuola secondaria di secondo grado.

Le tabelle stipendiali e della RPD

Possiamo notare che i valori rideterminati della retribuzione professionale docenti, a partire dall’1 gennaio 2025, ovvero quello che troveranno i docenti nei cedolini a partire dal prossimo gennaio 2026, saranno pari a 205,10 euro per le prime due fasce stipendiali, di 252,10 per le successive due fasce e 320,30 euro per la penultima e ultima fascia stipendiale.

La tabella sottostante invece è il calcolo dello stipendio lordo annuale dei docenti laureati degli istituti secondari di II grado, riferito all’1 gennaio 2024.

 

Tabella stipendi annuali e mensili al lordo

Abbiamo disposto, sulla base dei dati ricavati dall’ipotesi di CCNL scuola 2022-2024, a produrre una tabella degli stipendi annuali e mensili al lordo dei docenti laureati degli Istituti della scuola secondaria di secondo grado.

Calcolo basato su 12 mensilità

.
.
.
.
.
.

..

Stipendi dei docenti laureati della scuola secondaria di secondo grado ultima modifica: 2025-11-12T06:04:30+01:00 da
Tags:, , , ,
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams



Sito realizzato da Gilda Venezia