Stipendi docenti italiani tra i più bassi d’Europa

“Se siamo in un paese che rispetta solo chi guadagna, bisogna far guadagnare di più i docenti. Avrebbe l’effetto di dare maggiore status a chi fa il lavoro più importante che c’è in Italia, cioè passare il sapere”“Noi abbiamo invertito il processo. Noi chiediamo ai nostri figli di lavorare o di studiare qualcosa che sia finalizzato al lavoro. Per invertire questo meccanismo, dal mio punto di vista, bisogna ridare autorevolezza a chi detiene il sapere”

, smartphone, educazione e scuola. Il giornalista ha aggiunto:

venga attualmente considerato inutile e marginale, a differenza del passato quando le generazioni precedenti si impegnavano affinché i figli potessero studiare. Nella puntata del programma “La Torre di Babele” su La7 del 14 ottobre scorso, Floris ha discusso con Corrado Augias di

Gli stipendi dei docenti italiani nel confronto europeo

I dati del rapporto OCSE “Education at a Glance 2025” confermano la situazione critica delle retribuzioni dei docenti italiani. Gli stipendi medi lordi annui si attestano a 42.081 euro per l’infanzia e la primaria, 44.746 euro per la secondaria di primo grado e 47.618 euro per la secondaria superiore. Queste cifre rappresentano i massimi di carriera e risultano notevolmente inferiori alla media europea. Il confronto con altri Paesi OCSE mostra come i salari degli insegnanti italiani corrispondano a circa l’85% di quelli percepiti da laureati in altri settori nazionali, collocando l’Italia nelle posizioni più basse della classifica.

Gli stipendi netti mensili a fine carriera evidenziano un divario significativo: in Germania si superano i 5.000 euro, in Francia si raggiungono i 3.000 euro, mentre in Italia si arriva a poco più di 2.000 euro. Negli ultimi dieci anni lo stipendio effettivo dei docenti italiani è diminuito del 4,4%, mentre negli altri Paesi è aumentato mediamente del 14,6%.

Il rapporto tra retribuzione e riconoscimento sociale della professione

Floris ha evidenziato il problema della perdita di prestigio degli insegnanti nella società italiana. Il giornalista ha affermato: “Il problema è che i genitori non rispettano gli insegnanti. Non rispettano lo strumento culturale di comprensione del reale. I docenti sono portatori di qualcosa in cui la società non crede, che la società paga poco. Perdono autorevolezza agli occhi dei figli perché la perdono agli occhi dei genitori”.

La società dovrebbe porsi il problema di aumentare gli stipendi dei docenti in modo che siano pronti a insegnare come difendersi dai problemi dei social ai ragazzi. Il rapporto Eurydice 2023/2024 conferma che in Lussemburgo un docente della primaria parte da 52.570 euro annui e può arrivare fino a 92.874 euro, mentre nelle scuole superiori la retribuzione iniziale è di 59.580 euro con un massimo che supera i 103.000 euro.