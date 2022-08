di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 19.8.2022.

Potremmo dire, calcoli alla mano, che negli ultimi trent’anni la crescita stipendiale dei docenti non c’è stata e quindi, dal 1992 al 2022, gli stipendi degli insegnanti sono stati fermi. Ma se si dovesse fare il confronto tra gli stipendi iniziali dei docenti nel 1992 e il costo della benzina dell’epoca con stipendi iniziali e benzina del 2022, allora ci rendiamo conto della svalutazione effettiva della professione insegnante.

Stipendi iniziali e costo benzina nel 1992

Nel 1992 un insegnante laureato che prendeva servizio in una scuola secondaria di II grado, percepiva uno stipendio, riferito alla classe 0, di 1.600.000 lire (pari a 826 euro), il prezzo della benzina nel 1992 era di 1600 lire al litro. Il rapporto stipendio iniziale/costo della benzina risultava essere uguale a 1000. Facendo invece il rapporto tra lo stipendio classe 28/ costo della benzina del 2022, ci accorgiamo che abbiamo lo stesso identico risultato, ovvero 1000. Questo ci fa intuire che gli stipendi dei docenti negli ultimi 30 anni, nonostante gli scatti stipendiali ricevuti, sono rimasti fermi al valore iniziale con una grave perdita di potere d’acquisto.

Si potrebbe fare invece il rapporto tra lo stipendio iniziale di un docente laureato di scuola secondaria di II grado del 1992 e il costo del giornale quotidiano dell’epoca e il risultato darebbe un valore 1230, mentre se ripetiamo lo stesso identico rapporto con lo stipendio iniziale di un docente laureato di scuola di II grado del 2022 e il costo del quotidiano di quest’anno il rapporto ci dà per risultato 875. Questo significa che nel 1992 riuscivo a comprare 1230 giornali quotidiani con lo stipendio iniziale di docente, mentre oggi compro solamente 875 copie, perdendo l’acquisto di 355 copie di giornale.

Costo pane e stipendi iniziali

Nel 1992 un chilogrammo di pane costava 1500 lire e lo stipendio di un giovane laureato in servizio nella scuola secondaria di II grado era di un milone e seicento mila lire. Il rapporto stipendio iniziale- 1 Kg di pane era uguale a 1067, oggi lo stesso rapporto ci dà un risultato pari a 366. Il rapporto stipendi iniziali e il pane dà un risultato impressionante tra il 1992 e il 2022, mentre 30 anni fa con uno stipendio iniziale di insegnante delle scuole superiori acquistavi 1067 Kg di pane, oggi con uno stipendio iniziale di docente laureato di scuole secondarie di II grado acquisti solamente 366 Kg di pane. In sostanza in trent’anni il potere di acquisto di un bene primario come il pane è fortemente crollato, tanto che si sono persi 700 kg di pane da potere acquistare.

