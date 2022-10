di Claudia Scalia, Scuola in Forma, 11.10.2022.

Docenti, i dati Ocse ribadiscono l’inadeguatezza delle retribuzioni dei docenti italiani rispetto ai livelli retributivi europei. Tabelle.

E ancora una volta parliamo di stipendi dei docenti italiani a confronto con quelli dei colleghi europei. I recenti dati pubblicati rapporto “Education at a Glance 2022 confermano le disparità retributive tra i docenti italiani e il resto d’Europa. Sotto vi riportiamo le tabelle, facilmente decifrabili. La differenza è notevole in tutti i gradi di scuola, dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado.

Stipendi docenti, dati OCSE 2022

Analizzando le tabelle relative agli stipendi degli insegnanti europei, notiamo subito come nella scuola primaria italiana la differenza rispetto alla media retributiva dei colleghi europei è del 15,7%, ovvero di 6.286 dollari (le retribuzioni sono rapportate in dollari); nella scuola media di primo grado la distanza è del 14% (-6.033 dollari) e nella scuola superiore scende al 12,7% in meno (-6.694 dollari). Quindi, possiamo affermare che i docenti italiani della primaria siano quelli che presentano i divari più consistenti rispetto ai colleghi europei. Altro che aumenti per effetto del taglio del cuneo fiscale!

Le tabelle in dollari

Di seguito le tabelle di comparazione, suddivise per grado di scuola:

E in euro?

Le differenze diventano più evidenti se le retribuzioni vengono confrontate in euro, anziché in dollari. Lo possiamo notare nella tabella successiva, in cui lo stipendio di un docente italiano di scuola media con 15 anni di servizio è rapportato con la retribuzione dei docenti di alcuni dei principali paesi europei.

Stipendi docenti, tabelle OCSE 2022: chi sono i più penalizzati?

