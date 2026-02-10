di Gianna Placidi, Informazione scuola, 10.2.2026.

Il mese di febbraio 2026 si apre con un’operazione di “pulizia” contabile attesa da migliaia di dipendenti pubblici. NoiPA ha ufficializzato un’ emissione speciale per correggere gli errori riscontrati nella liquidazione degli arretrati del CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024 .

Conguagli CCNL 2022-2024: NoiPA rimedia agli errori di calcolo di gennaio. Emissione straordinaria per IVC e ricalcoli per neoimmessi e supplenti.

Molti docenti e personale ATA, nel cedolino di gennaio, avevano notato discrepanze o importi inferiori alle tabelle sindacali, in particolare sulle voci relative all’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC). Ecco la guida tecnica per capire chi riceverà il pagamento, l’entità degli importi e le date di esigibilità.

Dopo le numerose segnalazioni dei sindacati riguardanti somme “troppo basse” nel primo invio di gennaio, NoiPA ha ammesso la necessità di una rielaborazione dei dati. L’errore principale ha riguardato l’assorbimento dell’Indennità di Vacanza Contrattuale e degli anticipi contrattuali, che in molti casi sono stati decurtati in modo errato o non proporzionale ai mesi di effettivo servizio.

1. I beneficiari del ricalcolo di Febbraio

L’emissione speciale non è generalizzata, ma mirata a chi ha subito anomalie nel calcolo precedente. Le categorie interessate sono:

Docenti neoimmessi e in anno di prova: In particolare chi ha svolto l’anno di formazione negli a.s. 2023/24, 2024/25 e 2025/26, dove un errore nel codice qualifica ha bloccato il corretto inquadramento stipendiale.

Personale con variazioni di stato giuridico: Chi ha avuto passaggi di ruolo, congedi biennali o aspettative non retribuite che hanno mandato “in tilt” l’algoritmo di calcolo automatico a gennaio.

Titolari di part-time: Per i quali NoiPA deve ricalcolare l’emolumento una tantum e gli arretrati in base alla percentuale oraria effettiva.

2. Arretrati IVC: cosa è andato storto?

L’IVC (Indennità Vacanza Contrattuale) è una voce che funge da “anticipo” sui futuri aumenti. Nel calcolo degli arretrati del rinnovo 2022-2024, NoiPA doveva sottrarre quanto già erogato come IVC. L’errore ha riguardato:

Doppia decurtazione: In alcuni casi la voce è stata sottratta due volte. Mancata rivalutazione: L’IVC aggiornata al 3,35% (anticipo 2024) non è stata correttamente conteggiata per chi era in servizio con contratti brevi.

Voce Arretrati Importo Lordo Stimato (Medio) Tipologia Pagamento Differenze IVC / Ricalcolo € 50 – € 250 Emissione Speciale Febbraio Una Tantum (Art. 16) € 111,70 (Doc) / € 270,70 (ATA) Cedolino Ordinario Febbraio

3. Date e visualizzazione sul portale

L’emissione speciale segue un calendario separato rispetto allo stipendio ordinario (che sarà accreditato il 23 febbraio).

Emissione: Iniziata nella prima decade di febbraio 2026. Visualizzazione Cedolino: Già disponibile per molti nella sezione “Consultazione Pagamenti” o “Archivio Cedolini” di NoiPA con la dicitura “Emissione Speciale Arretrati” . Esigibilità: Il pagamento è previsto tra il 16 e il 20 febbraio 2026 .



4. Supplenti Brevi: la “Svolta” di Marzo

Se sei un supplente breve e non vedi ancora gli arretrati o il ricalcolo IVC, non allarmarti. NoiPA ha chiarito che per il personale saltuario, la mole di dati richiede una lavorazione ulteriore. La loro emissione speciale dedicata è ufficialmente programmata per il mese di marzo 2026.