19.3.2025.

Stipendi docenti quanto ammonta l’indennità di vacanza contrattuale. Le tabelle del cedolino di aprile.

Con il cedolino di aprile 2025 al personale del comparto “Istruzione e ricerca” (scuola, università, ricerca e Afam) verrà corrisposta l’indennità di vacanza contrattuale (IVC) relativa al CCNL 2025/27.

Quando viene erogata l’Ivc?

L’IVC viene erogata, come indicato dalla Legge 207/2024 (legge di bilancio 2025), in due diversi scaglioni: nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2025 per un importo pari allo 0,6% degli stipendi tabellari; dal 1° luglio 2025 nella misura dell’1%. Essa si somma all’IVC già in godimento relativo al triennio contrattuale 2022/24.

Questo perché il CCNL 2022/24, nonostante sia già scaduto, ancora non è stato rinnovato, per cui nel cedolino di aprile saranno presenti ben due voci relative all’IVC, una riguardante il CCNL 2022/24 e l’altra il CCNL 2025/27.

L’IVC rappresenta una parziale anticipazione dei benefici economici attribuibili all’atto del rinnovo contrattuale, pertanto tali importi erogati verranno riassorbiti al momento della stipula del CCNL, scrivono dal sindacato.

A quanto ammonta l’Ivc?

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato gli importi delle misure dell’Indennità di Vacanza Contrattuale (art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) anno 2025 per tutto il personale del pubblico impiego.

Ricordiamo, in proposito, che la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025) al comma 128 dell’articolo 1, prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico per il triennio 2025-2027, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all’erogazione dell’anticipazione e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella seguente misura mensile percentuale rispetto agli stipendi tabellari:

0,6% dal 1° aprile al 30 giugno 2025;

1% dal 1° luglio 2025

Per assicurare l’omogenea applicazione della citata normativa, la RGS comunica le misure di questa anticipazione dell’anno 2025 da corrispondere al personale appartenente al Pubblico Impiego.

Per la Scuola, è disponibile la tabella riferita al personale non dirigente comparto ISTRUZIONE e RICERCA e personale dirigente della corrispondente Area sulla base dei CCNL in vigore.

Stipendi, indennità di vacanza contrattuale nel cedolino di aprile

