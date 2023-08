di Claudia Scalia, Scuola in Forma, 22.8.2023.

Accredito degli stipendi NoiPA del mese di agosto 2023 relativi alla rata ordinaria previsto per mercoledì 23.

Mercoledì 23 è la data fissata per il pagamento della rata ordinaria relativa agli stipendi NoiPA di agosto. L’accredito riguarda i cedolini degli stipendi per i comparti Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Ricerca e Istruzione (personale di ruolo o supplenti con contratto annuale).

Chi attende l’accredito della rata ordinaria, quindi, nel corso della giornata del 23 agosto lo riceverà. Il cedolino è visibile da alcuni giorni, per cui gli utenti hanno già avuto modo di consultare il dettaglio degli importi. Il pagamento dell’emissione speciale, come anticipato, è previsto tra il 28 e il 29 agosto.

Accredito stipendi NoiPA agosto 2023

Gli stipendi NoiPA di agosto presentano le addizionali regionali e comunali.

Questo mese ci sarà il pagamento dell’assegno accessorio una tantum previsto dalla Legge di Bilancio, corrispondente all’1,5%, e la maggior parte dei comparti include anche gli arretrati. Da agosto è prevista anche l’applicazione del nuovo cuneo fiscale al 6% o al 7% in base al reddito. Non lo vede chi non soddisfa i requisiti di legge. Infine, chi ha già presentato il modello 730 e non ha già ricevuto il rimborso nei mesi scorsi, se si trova a credito e l’Agenzia delle Entrate ha autorizzato il pagamento, vedrà il rimborso.

