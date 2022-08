Stipendi NoiPa mese di agosto 2022, finalmente, dopo otto mesi, i dipendenti statali potranno trovare in busta paga gli sgravi corrispondenti alla decontribuzione dello 0,8 per cento inserita nella manovra di Bilancio 2022. Fino ad oggi, infatti, dello sgravio a favore dei redditi bassi non si era visto nemmeno un euro.

Stipendi NoiPa agosto 2022, finalmente c’è la prima mensilità della decontribuzione ma per gli arretrati bisogna aspettare

Con il cedolino del mese di agosto, quindi, arriva (era ora) la prima mensilità della decontribuzione dello 0,8 per cento a favore dei redditi bassi, entro i 35mila euro: tra l’altro, tale decontribuzione è stata appena aumentata al 2 per cento per effetto di quanto disposto dall’ultimo Decreto Aiuti Bis. Si tratta di pochi euro, circa una ventina per chi guadagna 35mila euro, di meno ancora per chi percepisce uno stipendio più basso.

La beffa, però, riguarda gli arretrati visto che i dipendenti statali avrebbero sperato di poter trovare anche gli arretrati riguardanti le mensilità gennaio-luglio, una cifra inferiore comunque ai 150 euro. Invece, nulla. Per gli arretrati, secondo quanto riporta il quotidiano ‘Il Messaggero’, bisognerà attendere addirittura il mese di ottobre. Il quotidiano, infatti, avrebbe contattato direttamente NoiPa per conoscere le tempistiche dell’erogazione della decontribuzione e degli arretrati: NoiPa ha reso noto che gli arretrati e l’adeguamento al 2 per cento dello sgravio contributivo verranno pagati con il cedolino dello stipendio relativo al prossimo mese di ottobre.

In buona sostanza, il ‘grosso’ di quanto dovuto a ciascun dipendente arriverà in prossimità della scadenza del provvedimento, ovvero a meno di due mesi dal 31 dicembre 2022 quando la misura temporanea cesserà i suoi effetti.

Di chi sarebbe la colpa di questo clamoroso ritardo? ‘Il Messaggero’ afferma che il ritardo ‘sarebbe dovuto a una sorta di imbuto che si è creato negli ultimi mesi. NoiPa sarebbe stata impegnata prima con il pagamento degli aumenti e degli arretrati per i rinnovi contrattuali dei ministeri e delle agenzie fiscali, e poi con l’erogazione del contributo di luglio da 200 euro contro il caro bollette destinato sempre ai dipendenti con redditi inferiori ai 35 mila euro.

NoiPa, poi, spiega che sarebbe stato impossibile applicare la decontribuzione del 2 per cento già alle buste paga di agosto, visto e considerato che la norma che ha aumentato la decontribuzione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale soltanto il 10 agosto.