di Claudia Scalia, Scuola in Forma, 26.4.2023.

NoiPA, stipendi del mese di maggio 2023: quali voci saranno incluse e quali voci mancheranno? Qualche anticipazione.

Stipendi NoiPA di maggio 2023: cosa conterranno gli importi? E cosa mancherà all’appello? Tra qualche giorno gli importi degli stipendi NoiPA saranno visibili dal portale. Nei giorni scorsi sono state completate le elaborazioni e nel fine settimana le cifre al netto dovrebbero iniziare ad essere visibili. Data la delusione dei mesi scorsi, ci si chiede cosa aspettarsi dagli importi di questo mese. Saranno ancora al ribasso, nonostante tutte le novità comunicate dal Governo? Proviamo a fare chiarezza.

Stipendi NoiPA maggio 2023: cosa ci sarà

Le addizionali comunali e regionali saranno presenti anche negli stipendi NoiPA di maggio. Per l’esattezza, saranno presenti tutti i prossimi mesi fino a novembre. In base alla residenza, dunque, queste cifre in negativo potranno essere più o meno alte. In base alle informazioni in nostro possesso, nel mese di maggio NoiPA ha calcolato:

il rimborso del 3% (taglio cuneo fiscale) del mese di aprile 2023 per i dipendenti con imponibile previdenziale annuo inferiore a 25mila euro;

.

(taglio cuneo fiscale) del mese di aprile 2023 per i dipendenti con imponibile previdenziale annuo inferiore a 25mila euro; un rimborso del 2% (taglio cuneo fiscale) del mese di aprile 2023 per i dipendenti con imponibile previdenziale annuo inferiore a 35mila euro;

.

(taglio cuneo fiscale) del mese di aprile 2023 per i dipendenti con imponibile previdenziale annuo inferiore a 35mila euro; pagamento degli accessori caricati dagli uffici di servizio con la procedura “ cedolino unico”

.



caricati dagli uffici di servizio con la procedura “ l’eventuale rata (a debito) relativa al rimborso dell’Ex Bonus Renzi.

Cosa manca nello stipendio di maggio?

Grande assente nello stipendio NoiPA di maggio, per il quinto mese di fila, è l’assegno accessorio previsto dalla Legge di Bilancio. L’assegno dell’1,5% va corrisposto da gennaio a dicembre, ma ancora manca l’autorizzazione al pagamento. Quando sarà pagato, dovranno essere versati anche gli arretrati. Che dire del nuovo taglio del cuneo fiscale previsto da maggio? L’1% aggiuntivo di abbattimento fiscale, dovrebbe essere erogato a partire dal prossimo giugno, dato che il decreto deve ancora entrare in vigore.

.

.

.

.

.

.

Stipendi NoiPA maggio 2023: cosa aspettarsi dagli importi? Anticipazioni

ultima modifica: da