di Claudia Scalia, Scuola in Forma, 30.6.2023.

Di quanto aumenterà lo stipendio di luglio del personale della scuola, con il pagamento NoiPA degli arretrati dell’assegno accessorio?

E’ in arrivo il pagamento di ben 7 mesi di assegno accessorio (arretrati più mese in corso) con gli stipendi NoiPA per il personale scolastico. Si tratta dell’accredito dell’importo previsto per i dipendenti pubblici dalla Legge di Bilancio, il famoso 1,5% che va corrisposto dal mese di gennaio a quello di dicembre, per 13 mensilità (tredicesima inclusa). Dopo tanta attesa (e lo avevamo anticipato) l’accredito arriverà nel mese di luglio, come da comunicato interno di NoiPA. Di quali cifre stiamo parlando?

Arretrati assegno accessorio

Lo scorso mese, avevamo già calcolato per il personale della scuola gli importi spettanti per gli arretrati dell’assegno accessorio relativi ai mesi da gennaio a giugno 2023. Tramite apposite tabelle suddivise per fascia e qualifica di appartenenza, è possibile visualizzare gli importi al netto spettanti. Naturalmente, non potranno essere precisi al centesimo perché la situazione personale può cambiare i calcoli, che in questo caso sono generici.

Pagamento negli stipendi NoiPA di luglio 2023: gli importi

A questi importi, vanno sommati quelli relativi al mese di luglio, in cui avverrà l’accredito. Per conoscere il totale, dunque, sarà sufficiente sommare alle cifre delle tabelle riportate sopra, l’importo mensile spettante (che però viene indicato al lordo). Dalla somma di questi importi si ottiene (sempre in forma approssimativa) il totale di quanto spetta al singolo lavoratore. Ciò significa che, nel caso dei docenti, in base alla fascia di appartenenza, percepiranno rispetto allo scorso mese degli importi che variano tra queste cifre:

Docente scuola dell’infanzia e primaria : tra i 125 euro e i 158 euro netti (calcolo medio)

: tra i 125 euro e i 158 euro netti (calcolo medio) Diplomati scuola secondaria di II grado : tra i 125 euro e i 162 euro netti (calcolo medio)

: tra i 125 euro e i 162 euro netti (calcolo medio) Docenti scuola secondaria di I grado : tra i 136 euro e i 174 euro netti (calcolo medio)

: tra i 136 euro e i 174 euro netti (calcolo medio) Docenti scuola secondaria di II grado: tra i 136 euro e i 183 euro netti (calcolo medio)

