Stipendi scuola: a dicembre fino a 4.000 euro netti

di Marco Telaro, TuttoLavoro24, 22.11.2025.

Stipendi docenti e ATA: a dicembre fino a 4.000 euro netti con la tredicesima.

Le tabelle aggiornate. Come calcolare il conguaglio fiscale.

A poche ore dall’emissione degli stipendi di dicembre, TuttoLavoro24.it ha elaborato, in esclusiva per i propri lettori, le tabelle stipendiali di docenti e ATA. Ecco quindi le novità che riserverà il mese di dicembre al comparto scuola.

Stipendi di Dicembre: i nuovi stipendi aggiornati

Ecco i nuovi stipendi tabellari di dicembre 2025 per docenti e ATA, differenziato in base alle fasce di anzianità:

Come possiamo notare l’importo massimo per un docente di scuola secondaria di secondo grado può arrivare ad oltre 4 mila euro netti ai quali si possono aggiungere eventuali ore eccedenti.

Stipendio Dicembre, è già possibile calcolare il conguaglio fiscale

In base ai dati riportati in calce al cedolino, dove sono riportati gli imponibili fiscali, è già possibile verificare se il conguaglio fiscale sarà a debito, a credito o a pareggio.

Bisogna tuttavia tener presente che, nel mese di dicembre sono previsti ulteriori pagamenti per cui il dato riportato in calce potrebbe variare in caso di erogazione di arretrati entro la fine dell’anno.

Perché la tredicesima è minore dello stipendio?

Non tutte le voci dello stipendio vanno nella tredicesima.

Nella tredicesima vanno:

stipendio base;

IIS conglobata;

Indennità Vacanza Contrattuale 2022/2024;

Indennità Vacanza Contrattuale 2025/2027;

Acconto Contratto;

Eventuali Ore Eccedenti;

Non sono comprese nella tredicesima eventuali emolumenti accessori come, per esempio, la Retribuzione Individuale Docenti o il Compenso Individuale Accessorio (CIA) per gli ATA.

Sulla tredicesima non vengono riconosciute le detrazioni d’imposta e sulla stessa viene applicata l’aliquota IRPEF massima (23% o 35%)

