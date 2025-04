di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 14.4.2025.

Febbraio, il mese del conguaglio. Marzo, il ritorno delle addizionali regionali e comunali.

In questi giorni ci stanno arrivando segnalazioni su differenze nello stipendio netto tra febbraio, marzo ed aprile. Cosa possiamo rispondere? L’unica cosa certa è che non c’è una risposta valida per tutti.

Febbraio, il mese del conguaglio

A febbraio di ogni anno, viene fatto un conguaglio, ovvero viene effettuato un confronto tra le imposte versate dal datore di lavoro per conto del lavoratore con i cedolini e le imposte che il lavoro deve allo Stato in base al reddito di lavoro percepito nell’anno precedente.

Se sono state versate più imposte del dovuto, il conguaglio è a credito. Nel caso contrario il conguaglio è a debito. Nel primo caso mi trovo più soldi di quelli che normalmente percepisco come stipendio, nel secondo ovviamente avrò meno soldi del solito come bonifico.

Se sono a credito non devo pensare che il mio stipendio sia sempre questo. Lo stesso discorso vale per chi è a debito.

Marzo, il ritorno delle addizionali regionali e comunali

Nei mesi successivi a febbraio, lo stipendio netto – se non ho avuto un pesante conguaglio a febbraio – è inferiore perché pesano le addizionali regionali e comunali. La prima addizionale va dall’1,23 al al 3,33%, la seconda può variare dallo 0,2 allo 0,8%.

Ci sono tanti casi quante sono le persone

Il quadro è già complesso così, perché l’importo dell’addizionale può cambiare a seconda della regione e della città in cui sono residente. E poi ci sono diverse altre variabili da tenere presenti:

ogni anno ci sono delle variazioni nell’imposizione fiscale (chiamiamole decontribuzioni o riduzione del cuneo fiscale, o altre misure ancora), che spesso sono contenute nella legge di Bilancio. Le misure cambiano da un anno all’altro e spesso i decreti attuativi arrivano solo mesi dopo. I decreti devono essere poi recepiti dai software che calcolano stipendio lordo e netto;

a volte questi software presentano degli errori per cui alcuni importi possono essere ricalcolati in corso d’anno (e pure dopo);

se il quadro non vi sembra ancora abbastanza complicato, bisogna considerare che l’aliquota massima e media – sono i valori su cui viene calcolata la ritenuta fiscale del lavoratore – cambia per ognuno in base ai redditi percepiti nell’anno precedente. C’è chi lavora solo a scuola, chi ha qualche affitto, o un’altra attività…

Cosa posso fare?

Per capire qual’è il mio stipendio netto medio devo confrontare il netto di diversi mesi di stipendio. Tenete presente che quando confrontate i cedolini di mesi diversi, se il lordo è uguale vuol dire che lo stipendio non è cambiato.

E nei conti che dobbiamo fare bisogna anche considerare quanto percepiamo come rimborso del 730.

